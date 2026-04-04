La paciencia comienza a terminar en la afición del América. Los resultados no acompañan el proyecto de André Jardine, que continúa en la búsqueda de su 11 ideal.

El técnico brasileño mueve sus piezas, intenta recuperar la fórmula que los llevó al éxito y el lateral Aarón Mejía es uno de los elementos que han recibido nuevas oportunidades en el cuadro azulcrema.

“He disfrutado mucho estar acá, disfrutando la actividad. Como jugador quieres estar en todos los partidos, pero Kevin es buena competencia, buen compañero y tenemos buena comunicación, pero claro que quisiera tener prioridad yo”, declaró el lateral.

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El ex de Xolos niega que haya deudas individuales en lo que va del torneo Clausura 2026. Para el futbolista de 24 años, todo recae en el equipo y no en una persona.

“Más que quedar a deber somos un equipo, todos somos fundamentales, es trabajo de todos y tenemos esa responsabilidad de dar el salto de calidad. Hay que reflejar el por qué estamos aquí y seguir trabajando”, agregó Mejía.

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Restó importancia a lo que hagan otros equipos, como el líder Guadalajara. Para él, estar en el “más grande de México” es clave.

“Para mí representa mucho jugar en el club más grande de México, es un sueño estar acá; Chivas es uno de los grandes de México, pero no tiene comparación el hecho de jugar en este club”, concluyó Aarón.

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