Este sábado continúa la actividad de la jornada 13 en el torneo Clausura 2026 de la Liga MX con cinco atractivos partidos, donde destaca la presencia de equipos como América, Cruz Azul, Toluca y Rayados.

Afortunadamente para los aficionados del futbol mexicano, tres de estos cinco partidos serán transmitidos por televisión abierta y a continuación, te presentamos a qué hora y dónde ver cada juego en vivo.

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A las 5 de la tarde se jugarán dos partidos; en el Gigante de Acero, Rayados recibe al Atlético de San Luis, mientras que en La Corregidora, los Gallos serán locales ante el bicampeón Toluca.

Más tarde, el Cruz Azul enfrentará a los Tuzos del Pachuca en un duelo atractivo entre dos equipos de zona de Liguilla. León recibe a la Academia del Atlas.

Finalmente, el sábado concluye con el choque entre Santos Laguna y América en Torreón, con las Águilas obligadas a ganar si no quieren sufrir y perder su lugar en la clasificación a Liguilla.

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¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EN VIVO LA JORNADA 13 DE LA LIGA MX?

Rayados vs Atlético de San Luis

Hora: 17:00 horas

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

Querétaro vs Toluca

Hora: 17:00 horas

Transmisión: FOX

Cruz Azul vs Pachuca

Hora: 19:05 horas

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

León vs Atlas

Hora: 19:06 horas

Transmisión: FOX

Santos Laguna vs América

Hora: 21:10 horas

Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX y ESPN

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