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En el Gigante de Acero, Monterrey parecía dueño de la noche, al menos, así arrancó en su duelo de la Jornada 13, pero Atlético de San Luis tenía otros planes y decidió cambiar el final. Resultado: triunfo visitante 1-2 en un auténtico sábado de gloria potosina.
Rayados salió con la urgencia de sumar y lo dejó claro desde temprano. El dominio se reflejó en el marcador al minuto 20, cuando Uros Djurdjevic aprovechó un servicio de Óliver Torres sobre la línea de fondo y definió con la pierna derecha. El estadio rugió, el plan marchaba bien y Monterrey soñaba con escalar posiciones.
Pero San Luis no se descompuso. El equipo, bajo el mando del entrenador Raúl Chabrand, mostró carácter y paciencia.
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Joao Pedro avisó varias veces y el empate llegó apenas arrancó el complemento: minuto 48 y el delantero brasileño no perdonó dentro del área. Gol, festejo y liderato de goleo recuperado con 11 tantos.
Monterrey buscó con Sergio Canales, Lucas Ocampos y Luca Orellano, pero el meta Andrés Sánchez apareció como muralla con atajadas clave.
Del otro lado, San Luis también generó peligro, con Leonardo Flores y el propio Joao Pedro, inquietando constantemente.
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Cuando el reloj parecía decretar el empate, el destino decidió hacer travesuras. Minuto 90+8: balón en el área… y David Rodríguez apareció como héroe con un remate certero que hizo mover la red y silenció al Gigante de Acero. San Luis celebró con todo; Monterrey no tuvo tiempo ni de protestar.
El silbatazo final confirmó el rescate del Atlético de San Luis que sumó tres puntos de oro y tomó aire en la tabla, mientras Rayados dejó escapar una oportunidad valiosa para trepar posiciones.
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