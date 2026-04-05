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El Cruz Azul y el Pachuca protagonizan uno de los partidos más atractivos de la Jornada 13 del Clausura 2026.
Este sábado por la noche, la Máquina recibe a los Tuzos en la cancha del estadio Cuauhtémoc, con el objetivo de obtener una nueva victoria.
Para el conjunto de Nicolás Larcamón, quedarse con los tres puntos en el inmueble poblano será fundamental para mantenerse al acecho del superliderato de las Chivas.
De momento, los cementeros cuentan con 27 puntos y se ubican en la tercera posición de la tabla general, por lo que todavía están a tres unidades del Rebaño.
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Además, los de La Noria tratarán de mantener su racha invicta; no pierden desde la Jornada 1, cuando cayeron (2-1) con el León.
En total, acumulan 11 juegos consecutivos sin una sola derrota, con salgo de ocho victorias y tres empates.
Por su parte, el Pachuca quiere afianzarse en la zona de Liguilla, para estar más cerca de conseguir su clasificación y sentirse seguro en la recta final de la Fase Regular.
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Sigue aquí el minuto a minuto del Cruz Azul vs Pachuca
Universal Deportes 06:35 PM
Liga MX: Cruz Azul vs Pachuca – EN VIVO – Jornada 13 – Clausura 2026
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