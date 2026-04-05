Liga MX: Cruz Azul vs Pachuca – EN VIVO – Jornada 13 – Clausura 2026

El Cruz Azul y el Pachuca protagonizan uno de los partidos más atractivos de la Jornada 13 del Clausura 2026.

Este sábado por la noche, la Máquina recibe a los Tuzos en la cancha del estadio Cuauhtémoc, con el objetivo de obtener una nueva victoria.

Para el conjunto de Nicolás Larcamón, quedarse con los tres puntos en el inmueble poblano será fundamental para mantenerse al acecho del superliderato de las Chivas.

De momento, los cementeros cuentan con 27 puntos y se ubican en la tercera posición de la tabla general, por lo que todavía están a tres unidades del Rebaño.

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Además, los de La Noria tratarán de mantener su racha invicta; no pierden desde la Jornada 1, cuando cayeron (2-1) con el León.

En total, acumulan 11 juegos consecutivos sin una sola derrota, con salgo de ocho victorias y tres empates.

Por su parte, el Pachuca quiere afianzarse en la zona de Liguilla, para estar más cerca de conseguir su clasificación y sentirse seguro en la recta final de la Fase Regular.

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Sigue aquí el minuto a minuto del Cruz Azul vs Pachuca

⌚️ 85’ | 🚂 Cruz Azul 1-2 PACHUCA 🌪️



Tarjeta de expulsión para el Prof. Esteban Solari



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Después de la revisión en el VAR, se cambia a tarjeta roja. https://t.co/4IrRC9vtrd pic.twitter.com/J858VrdEaM — CRUZ AZUL (@CruzAzul) April 5, 2026

⌚️ 58’ | 🚂 Cruz Azul 1-2 PACHUCA 🌪️



¡GOOOOL GOOOOOL DE LOS TUZOS! ¡ROBERT KENEDY REVIENTA EL ARCO DESDE FUERA DEL ÁREA Y MARCA DOBLETE PARA RETOMAR LA VENTAJA!



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Se reanuda el encuentro en el Cuauhtémoc.



¡DALEEEE, CRUZ AZUL! 💙 pic.twitter.com/SkmdDYsX4R — CRUZ AZUL (@CruzAzul) April 5, 2026

Medio tiempo en el Cuauhtémoc. 🚂 pic.twitter.com/0MX3Vu6Sxd — CRUZ AZUL (@CruzAzul) April 5, 2026

45’ + 1 GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL. EBEREEEEEEEEEEEEEEEE.



VAMOOOOOOOOOOOOOOOOOS. — CRUZ AZUL (@CruzAzul) April 5, 2026

33’ Nuevo disparo de Jeremy pero el arquero rival logra desviar. — CRUZ AZUL (@CruzAzul) April 5, 2026

26’ Disparo de Jeremy que pega en el poste. — CRUZ AZUL (@CruzAzul) April 5, 2026

🙋🏻‍♂️ | Este es el #XITuzo con el que esta noche disputaremos la J13 ante Cruz Azul #CruzAzulPachuca pic.twitter.com/5VwE3an3UV — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) April 5, 2026

EL ONCE PARA HOY 💙🚂 pic.twitter.com/94C3TRzcJr — CRUZ AZUL (@CruzAzul) April 5, 2026

🧳 | Seguros y a tiempo llegamos los Tuzos a disputar la J13



Por: @terrawindgp #CruzAzulPachuca pic.twitter.com/Zb7y7kRDUv — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) April 5, 2026

LLEGAMOS AL ESTADIO 💙🚂 pic.twitter.com/EraROSXeiv — CRUZ AZUL (@CruzAzul) April 4, 2026