La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lamentó el asesinato de la periodista veracruzana Roxana Berenice Guzmán Ramírez, directora del medio digital “Pulso Informativo del Sureste”, y afirmó que se trabaja en detener los responsables de este homicidio.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que suman ocho detenidos por participar directamente en el homicidio de la periodista y adelantó que faltan más personas por detener.

A pregunta expresa en conferencia de prensa, la Mandataria federal llamó a las y los periodistas que consideren que estén en riesgo a acercarse a la Secretaría de Gobernación (Segob) para que se les brinde la protección necesario para llevar realizar su labor informativa.

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“Lamentablemente ocurrió este hecho para la periodista Roxana y lo que se hace es trabajar para detener a los responsables”.

“Pedirle a los periodistas que tienen alguna circunstancia en la que piensen que estén en riesgo acercarse a la Secretaría de Gobernación para que se les dé todo el apoyo para poder tener la protección necesaria para poder realizar su trabajo”.

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En Palacio Nacional, la Mandataria federal se comprometió a que la Secretaría de Gobernación dará un informe detallado sobre periodistas y defensores de derechos humanos en México que han sido asesinados y el estado que guardan sus casos.

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Rosa Icela Rodríguez y Omar García Harfuch en la “Mañanera del Pueblo” del 7 de julio de 2026 en Palacio Nacional. Foto: Luis Camacho/ EL UNIVERSAL

Faltan más personas por detener: Harfuch

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que al día de hoy suman ocho detenidos por participar directamente en el homicidio de la periodista y adelantó que faltan más personas por detener.

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Señaló que el Gabinete de Seguridad federal tiene comunicación permanente con la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle; y con la fiscalía y policía estatal.

“Lamentablemente hay rastros óseos donde la Fiscalía ha mencionado que corresponden lamentablemente de la periodista. Se han cumplimentado ocho órdenes de aprehensión, van ocho detenidos al momento con participación directa. Faltan más personas por detener”.

“Hemos estado en comunicación permanente con la gobernadora, con la Fiscalía del estado y con la policía estatal. Van ocho detenidos al momento”.

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