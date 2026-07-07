Tras la celebración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump sobre el anuncio de Toyota de trasladar una planta de Tijuana a Texas y atribuir esta decisión a su política arancelaria, la presidenta Claudia Sheinbaum leyó un comunicado de la Secretaría de Economía y aseguró que no es consecuencia de las revisiones anuales del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“No es de las revisiones anuales, el propio presidente Trump atribuye esta decisión a las tarifas o a los aranceles que impuso a México y a otros países relacionados con la industria automotriz. Lo que nos dice Toyota es que es parte de su revisión global y nosotros, pues garantizar el empleo y seguir con las inversiones”, explicó.

Durante la conferencia matutina de este martes 7 de julio, la mandataria indicó que el gobierno federal mantiene conversaciones con la compañía de origen japonesa sobre la ubicación de traslado hacia Estados Unidos, mientras que buscan garantizar mejores condiciones para sus trabajadores en México.

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Toyota. (06/07/26) Foto: iStock

En Palacio Nacional, la Jefa del Ejecutivo citó a la Secretaría de Economía, que detalló que la empresa mantendrá una planta en Guanajuato, la cual genera 2 mil 800 empleos directos y en los próximos días se dará a conocer nuevo anuncio de inversión automotriz, por más de 500 millones de dólares.

“La Secretaría de Economía informa que la empresa Toyota México le anunció hace unos días que transferiría parte de la producción del vehículo Tacoma de su planta en Tijuana a los Estados Unidos como parte de un proceso de reestructuración de sus operaciones globales.

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El traslado de la producción no ocurrirá de manera inmediata, sino que iniciará un proceso gradual que concluirá en 2030. De igual manera, Toyota continúa en análisis del futuro que tendrá la planta a partir de 2030.

Por otra parte, Toyota anunció que mantendrá su planta en Guanajuato, que emplea 2 mil 800 personas, de manera directa que genera otros miles de empleos de manera indirecta en la región.

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La Secretaría de Economía ha recibido confirmación luego de gestiones de la presidenta de una nueva inversión por parte de otra empresa automotriz, por más de 500 millones de dólares, la cual será anunciada en los próximos días”, leyó la presidenta Sheinbaum Pardo esta mañana.

Por su parte, el presidente Donald Trump expresó en su red Truth Social lo siguiente: “Toyota se traslada de México a Estados Unidos (¡a Texas!). Es algo de gran importancia. ¡Los aranceles están surtiendo efecto!”.

La multinacional anunció este pasado lunes una inversión de tres mil 600 millones de dólares para ampliar su planta de San Antonio, Texas, un proyecto que incluirá el traslado gradual de parte de la producción de la camioneta Tacoma desde Baja California.

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