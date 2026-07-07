Tras el anuncio de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, para abrir un debate sobre el futuro tecnológico de México y la regulación de la Inteligencia Artificial (IA), el grupo parlamentario de Morena se declaró listo.

La diputada Claudia Rivera Vivanco señaló que el país "está ante una oportunidad histórica para ponerse a la vanguardia internacional", y llamó a su bancada a iniciar con los trabajos de dictaminación de la iniciativa que propuso hace unas semanas.

Recordó que la propuesta busca integrar el progreso tecnológico de la Inteligencia Artificial sin frenar su avance, pero blindando estrictamente la privacidad y los derechos humanos de las y los ciudadanos.

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“Estamos en una era tecnológica de la que no podemos ni debemos huir. El avance de la tecnología no se va a detener, pero nuestra obligación constitucional es garantizar que no atropelle la dignidad de las personas. Por ello, la iniciativa que presenté tiene dos ejes muy claros: definir formalmente qué es la Inteligencia Artificial y establecer una protección total de los datos personales”, afirmó.

La propuesta de la integrante del Grupo Parlamentario de Morena también introduce la obligatoriedad de regular estos sistemas bajo criterios estrictos de transparencia y anticorrupción, acompañando siempre a los usuarios con estrategias de protección digital.

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En ese sentido, celebró la coincidencia con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la necesidad de abrir foros y debates profundos que deriven en la normatividad de las plataformas digitales, poniendo especial atención en la salud mental de niñas, niños y adolescentes.

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"El llamado de la presidenta es fundamental. No se trata de prohibir ni de retrasar el desarrollo, sino de saber con certeza quién controla la Inteligencia Artificial y qué debemos hacer para normarla", enfatizó Rivera Vivanco.

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Finalmente, la morenista reiteró que junto a diversas diputadas y diputados seguirá empujando con fuerza para que la agenda de consensos planteada en la Cámara de Diputados se materialice en leyes justas.

El objetivo, concluyó, "es asegurar que el crecimiento tecnológico de México otorgue garantías plenas de una vida libre de acoso, abusos, violencias y corrupción para todas las familias".

em/apr