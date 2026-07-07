El titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Esteva Medina, afirmó que en 2026, se ha logrado una modernización “histórica” de autopistas en el país, que al término del año tendrá una inversión de 224 mil 875 millones de pesos.

En una reunión de trabajo con la comisión de infraestructura de la Cámara de Diputados, detalló que en lo que va del año se han modernizado 52 mil kilómetros de la red carreteras de carreteras federales, de los cuales 40 mil son de peaje y 11 mil 500 son de cuota.

Explicó que en materia de conservación se han invertido 47 mil 590 millones de pesos en acciones de repavimentación y reparación de baches, entre otras cosas.

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Al hablar de la seguridad en carreteras, puntualizó la realización de mil 060 operativos de enero a junio de 2026 en las que se han realizado 68 mil 400 revisiones y se han emitido 2 mil 054 sanciones.

El Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes también destacó la inversión en trenes, que en 2025 fue de 66 mil 790 millones de pesos, para 2026 será de 173 mil 131 millones de pesos, y explicó que para 2027 se prevé invertir 209 mil 750 millones, para 2028 un total de 181 mil 105 millones, y para 2029 serán 131 mil 034 millones de pesos, y para 2030 se prevé erogar un total de 55 mil millones de pesos.

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Jesús Esteva en reunión de trabajo con la Comisión de Infraestructura de la Cámara de Diputados (07/07/2026). Foto: Especial

En cuanto infraestructura aeroportuaria, explicó que para 2026 se invertirán casi 26 mil millones de pesos en 620 aeropuertos, en tanto que la inversión programada para el periodo 2025- 2030 es de 136 mil millones de pesos.

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En materia de infraestructura, indicó que la SICT ha construido, en 2026, 36 bachilleratos, dos universidades, 43 centros de cuidado infantil, y 22 unidades médicas, entre otras cosas.

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Finalmente, al hablar sobre las acciones para prevenir y atender accidentes derivado de lluvias torrenciales, explicó que al momento tienen 37 contingencias atendidas, y han desarrollado una aplicación para monitorear lluvias torrenciales o tornados, así como la instalación de un centro de control y monitoreo para evaluar acciones en coordinación con la Marina, Defensa y gobiernos estatales.

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