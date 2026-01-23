Jesús Esteva, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), presentó avances de infraestructura carretera, con la reconstrucción tras las afectaciones de las lluvias de octubre del año pasado.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este viernes 23 de enero en la Base Aeronaval de Veracruz, Esteva expuso diversos trabajos, con una inversión de 4 mil 319 millones de pesos.

Mencionó obras en la red federal libre de peaje con 50 acciones y 425 kilómetros, y en la red estatal con 35 acciones, con 287 kilómetros.

En la localidad de Chahuatlán, Veracruz, más de la mitad de las viviendas resultaron afectadas, tras las intensas lluvias del 10 de octubre. Foto: Diego Simón Sánchez/EL UNIVERSAL

Destacó el titular de la SICT 11 construcciones nuevas de puentes, seis ampliaciones de claro y una rehabilitación.

“Todas estas labores estarán iniciando en febrero”, dijo Jesús Esteva.

Sobre el "Megabachetón" en Veracruz, apuntó que supera los 2 mil 700 millones de pesos en los principales corredores, con obras como pavimentación y señalamientos.

Comentó que hay dos trenes de pavimentación en el estado, además que se avanza en la construcción de caminos artesanales.

La inversión total en Veracruz, informó, será de 12 mil 103 millones de pesos.

Conagua destaca obras en 40 municipios de Veracruz tras lluvias

Efraín Morales, director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), destacó obras en 40 municipios tras las lluvias, destacando donde se tuvieron mayores afectaciones como Álamo y Poza Rica.

Indicó que se trata de 180 obras, con una inversión de 2 mil 595 millones de pesos.

