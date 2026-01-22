El frente frío número 30, en interacción con diversos sistemas atmosféricos, provocará este jueves lluvias de distinta intensidad, rachas fuertes de viento, oleaje elevado y ambiente frío a muy frío en amplias regiones del país, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para este jueves se prevén lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros en regiones de Baja California, Sonora, Campeche y Quintana Roo. También se pronostican intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros en Chihuahua, Puebla en el Valle Serdán, Veracruz en la región Olmeca, Tabasco, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Yucatán.

Además, se esperan lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros en Baja California Sur, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Durango, San Luis Potosí, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Tamaulipas y Veracruz en las regiones Capital, Las Montañas y Los Tuxtlas.

En cuanto al viento, se pronostican rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec, en Oaxaca y Chiapas, así como rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. En el golfo de Tehuantepec se espera oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura.

Las lluvias y vientos estarán asociados a una vaguada en niveles altos de la atmósfera, el flujo de humedad de ambos litorales, un río atmosférico, la corriente en chorro subtropical, un canal de baja presión extendido sobre la sonda de Campeche, una circulación ciclónica en altura y el sistema frontal número 30, que se mantendrá como estacionario sobre el norte y noreste del país.

Persistirá el ambiente frío a muy frío durante la mañana y la noche, con bancos de niebla matutinos en entidades de la Sierra Madre Oriental, la Mesa Central y el Valle de México donde se prevén temperaturas mínimas de menos 5 a 0 grados Celsius con heladas en zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Sonora, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. También se esperan mínimas de 0 a 5 grados en regiones montañosas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Ciudad de México.

