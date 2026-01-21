Hoy habrá lluvias en gran parte del país, rachas de viento fuerte en el sur y norte, ambiente frío con heladas matutinas en zonas altas y temperaturas máximas elevadas en regiones costeras, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Por la mañana habrá temperaturas mínimas de -10 a -5 grados Celsius con heladas en zonas altas de Chihuahua y Durango; de -5 a 0 grados con heladas en regiones serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. En zonas montañosas de Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México y Morelos se pronostican temperaturas de 0 a 5 grados.

El organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pronosticó lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros en Quintana Roo. También, intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla en la Sierra Norte y Sierra Nororiental, Veracruz en la Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Olmeca, así como en Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.

Clima en México. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

Además, lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros en Chihuahua, Aguascalientes, Sinaloa, Colima, Nayarit, Jalisco y Tabasco.

Alertó que las precipitaciones previstas podrían presentarse con descargas eléctricas y favorecer encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de las entidades mencionadas.

Vientos fuertes en estos estados

En cuanto al viento, el Servicio prevé rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec, en Oaxaca y Chiapas. En Coahuila se esperan rachas de 40 a 60 kilómetros por hora, mientras que en Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México y Puebla las rachas podrían alcanzar entre 30 y 50 kilómetros por hora.

También se pronostica oleaje de 2.5 a 3.5 metros en el golfo de Tehuantepec y de 1.0 a 2.0 metros en la costa de Quintana Roo, por lo que el organismo llamó a la población a atender los avisos de Protección Civil.

Estas condiciones están asociadas al desplazamiento de una vaguada en niveles altos sobre el noreste y centro del país, el ingreso de humedad del océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, así como la aproximación de un nuevo frente frío a la frontera norte de México.

