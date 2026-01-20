La asociación civil Selvame Mx documentó que columnas dañadas que sostienen el viaducto elevado del Tren Maya, contaminan acuíferos en el Tramo 5 Sur que recorre el estado de Quintana Roo. En un llamado desesperado al gobierno federal y las autoridades ambientales, Guillermo DChristy, presidente de dicha organización, pidió que se proteja "lo que nos queda" de la Selva Maya.

“A nosotros nos interesa mucho proteger lo que queda de selva. Querían un tren, ahí está su tren. Ahora necesitamos proteger lo que nos queda”, expresó DChristy en entrevista con EL UNIVERSAL.

El director del movimiento ambientalista conocido principalmente por la campaña "Sélvame del Tren", detalló que se contabilizan entre 12 mil y 15 mil de estas filas de columnas que existen y recordó cuando en 2024, una de estas columnas reventó provocando el derrame de cemento en el cuerpo de agua y hasta ahora, luego de casi dos años, siguen sin ser removidas.

Columnas dañadas del Tren Maya contaminan acuíferos en el Tramo 5 Sur del Tren (20/01/2026). Foto: Selvame MX

En febrero del 2024, El Gran Diario de México documentó que la caverna Garra de Jaguar, ubicada bajo el trazo del Tramo 5 Sur del Tren Maya, y por donde corre el acuífero subterráneo más importante de Quintana Roo, fue contaminada por un derrame de cemento proveniente de las obras que se realizan en la superficie.

"Esta columna que se reportó, pues no es de ahora, ya hace poco más de 2 años se había reportado que había reventado cuando se había inyectado el concreto y, entre otras cosas, se había reventado (...) por así decirlo, no había aguantado la presión del concreto y había reventado", expresó el director de la asociación civil.

Guillermo DChristy lamentó que la columna siga en el mismo lugar y consideró que construir un viaducto elevado para un tren que tiene un suelo "sumamente frágil" y que aparte, asegura, se está disolviendo constantemente, "pues no era la mejor idea para tener un tren en esta zona".

Denunció también que si bien se supone que se hicieron trabajos para limpiar el concreto que quedó en el acuífero, en un recorrido reciente se observó que dentro de zona "sigue existiendo una gran capa de residuos, incluso hay mangueras, hay herramientas que se dejaron abandonadas en esa zona".

Agregó que si bien se están haciendo esfuerzos para contabilizar los daños de la obra en este tramo, "es algo sumamente complicado" saber cuál es el impacto de la obra que comenzó con el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

"Nos queda muy claro y es obvio pensar que pues (si) tú perforas, estás creando ya una afectación en el lugar y que aparte le vierte toneladas y toneladas de concreto, millones de toneladas de concreto, bueno, pues debe haber alguna afectación", lamentó.

Hicimos una inmersión para ver si habían reparado (como se comprometieron) los daños en este sistema, sin embargo, encontramos que la columna que estaba completamente reventada (por la que se derramaron toneladas de concreto) continua ahí.@SEMARNAT_mx @PROFEPA_Mx@CONANP_mx pic.twitter.com/3NVP4TL6bm — SELVAME (@SelvameMX) January 19, 2026

Alertan por modificaciones ambientales en acuíferos

El presidente de la asociación civil Selvame Mx también alertó por cambios en los acuíferos debido a las perforaciones y las columnas que hay en el Tramo 5 Sur que, afirma, en un momento dado pueden incluso cambiar los flujos de agua salada y agua dulce dentro del cuerpo de agua.

Denunció que para la realización del Tren Maya tampoco se hicieron los estudios suficientes para conocer la afectación que traería.

Guillermo DChristy dijo que el concreto derramado en los acuíferos tiene metales pesados que se disuelven en el agua, provocando modificaciones ambientales e incluso, dijo que ya hay cenotes con variaciones en su nivel de transparencia debido a los materias que se disuelven en el agua.

Finalmente reconoció que con la actual administración federal, ha existido mayor acercamiento para trabajar en conjunto en la protección de la Selva Maya.

