México se fijó como prioridad conservar al menos 30% de su territorio para el año 2030 como parte de una estrategia ambiental centrada en la restauración de ecosistemas y el reconocimiento de los límites planetarios, planteó la secretaria Alicia Bárcena Ibarra durante su participación en el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés).

La titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) señaló que el país debe transitar hacia lo que definió como una “era de la restauración”, al considerar que la degradación ambiental alcanzó niveles que obligan a pasar de la conservación pasiva a acciones activas de recuperación de ecosistemas terrestres y marinos.

El enfoque, explicó la funcionaria desde Davos, Suiza, se basa en los llamados límites planetarios, un marco científico que advierte que la actividad humana ya rebasó varios umbrales ambientales clave, como el clima, la biodiversidad y el uso del suelo, lo que eleva el riesgo de daños irreversibles.

Bajo esta visión, la restauración y conservación de ecosistemas se consideran acciones necesarias para reducir la presión sobre el planeta y mantener su estabilidad.

Así, Bárcena indicó que México cuenta actualmente con alrededor de 99 millones de hectáreas de áreas naturales protegidas, que incluyen selvas, manglares, bosques y ecosistemas marinos y, para 2023, el objetivo es ampliar y fortalecer esta red para alcanzar el compromiso internacional de proteger el 30% del territorio nacional hacia el final de la década.

La secretaria subrayó que esta política no solo tiene un enfoque ambiental, sino también climático, al considerar que la conservación y restauración de ecosistemas puede contribuir de manera directa a la reducción de emisiones y a la adaptación frente al cambio climático.

En ese contexto, planteó el uso de soluciones basadas en la naturaleza como uno de los ejes de la política climática del país. Entre ellas destacó la restauración de manglares y otros ecosistemas estratégicos, cuya capacidad de captura de carbono puede integrarse a esquemas de compensación de emisiones.

En su participación en el WEF reconoció que México aún no está en condiciones de eliminar por completo el uso de combustibles fósiles, pero reiteró el compromiso de avanzar hacia un escenario de emisiones netas cero, combinando reducción de emisiones con mecanismos de compensación basados en la restauración ambiental.

La funcionaria sostuvo que este enfoque busca demostrar que la protección de la naturaleza puede ser compatible con el desarrollo económico, al integrar criterios ambientales en esquemas de inversión, mercados de carbono y estrategias de descarbonización.

Finalmente, afirmó que la conservación territorial y las soluciones basadas en la naturaleza forman parte de un cambio de paradigma que deja atrás el extractivismo y la degradación ambiental como motores del crecimiento, y coloca a la restauración de ecosistemas como un componente central de la política pública ambiental de México.

