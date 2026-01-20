Al hacer un repaso de episodios de la política mexicana como el periodo neoliberal, la represión de 1968, el magnicidio de Luis Donaldo Colosio, el triunfo de Vicente Fox, “el gobierno legítimo”, el plantón de Reforma y el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo criticó a quienes ahora se dicen “paladines de la democracia”.

En su conferencia mañanera de este martes 20 de enero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo acusó fraudes electorales contra el expresidente López Obrador y mencionó nombres de exmandatarios como Felipe Calderón y Vicente Fox, así como Luis Carlos Ugalde, exconsejero presidente del entonces Instituto Federal Electoral (IFE).

“Todos estos que hicieron fraudes electorales, todos estos que se convirtieron en el PRIAN, todos estos que fueron parte del modelo neoliberal, que empobreció al pueblo, que quitaron derechos, los que avalaron el fraude, ahora son los paladines de la democracia.

Lee también Secretaría de Salud garantiza que hay vacunas suficientes contra sarampión; México solicita ampliación para controlar brote

“Y ahora ello son los que nos dicen a nosotros autoritarios”, comentó la titular del Ejecutivo federal.

Criticó también que en el Congreso se va a realizar un foro llamado “Autoritarismo contra Democracia”: “¿Quiénes son los autoritarios? Más bien hay que organizar uno que se llame ´ democracia y defensa de la nación contra los vendepatrias´, los que andan yendo allá a Estados Unidos a ver si les hacen caso”.

La Presidenta aprovechó para exhibir en el Salón Tesorería una foto en la que aparece cuando la fallecida Rosario Ibarra de Piedra le puso la banda presidencial a López Obrador en el llamado “gobierno legítimo”.

Lee también Registro para credencial del Servicio Universal de Salud iniciará en marzo, informa Bienestar; así será el procedimiento

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em