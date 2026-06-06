Luego de que el alcalde de Metepec, Fernando Flores Fernández, fue captado en video entrando violentamente al club La Asunción acompañado de sus escoltas, aparentemente armados, el Partido Acción Nacional (PAN) rechazó sus acciones y “espera que las autoridades competentes lleven a cabo las investigaciones correspondientes con estricto apego a la ley”.

Mediante un comunicado publicado por el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, señaló que ningún partido político ni ningún cargo de representación popular pueden convertirse en un escudo frente a la justicia. Aseguró que corresponde el esclarecimiento pleno de los hechos y, en caso de acreditarse responsabilidades, la aplicación de las sanciones que la ley establece.

“Al mismo tiempo señalamos que cualquier persona que incurra en conductas contrarias al marco legal o abuse de la responsabilidad que le ha sido conferida en el servicio público debe asumir las consecuencias jurídicas de sus actos, sin importar su cargo, posición o afiliación política”, indicó.

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Sheinbaum reprueba actitud de alcalde

Ayer, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, instruyó al secretario seguridad y protección ciudadana, Omar García Harfuch, a que revisara el caso del alcalde impulsado por la coalición PAN-PRI-PRD.

“Totalmente falta de humildad y además, que llegara con personas armadas, pues también mostrándose con armas largas, pues también consideramos que no es propio él. Después dio una explicación, hay que ver si esto es cierto, pero consideramos que no es correcto, entonces vamos a ver que se pueda revisar en términos de la ley, si se cometió alguna falta la ley o no”, comentó la mandataria federal.

El 4 de junio pasado, circuló en redes sociales un video donde se observa al presidente municipal acompañado por escoltas con armas largas. De acuerdo con reportes ciudadanos, la irrupción al club tenía como fin presuntamente agredir a un individuo en el interior de las instalaciones, mientras el exterior permanecía custodiado por una patrulla de la policía municipal.

En el video registrado por los asistentes, se observa el momento en que un grupo de guardias de seguridad privada portando armamento de grueso calibre ingresa de manera imprevista a la recepción del complejo deportivo. Detrás del contingente se identifica a Flores Fernández. El despliegue de los elementos de seguridad provocó desconcierto e incertidumbre entre las personas y el personal que se encontraban en el vestíbulo al momento de los hechos.

La violencia, cinismo, abuso de autoridad y prepotencia del presidente municipal de Metepec quedan en evidencia en este video.

Fernando Flores Fernández todavía tiene el cinismo de hacer un video y señalar que atendió un llamado de emergencia, relacionado con un conflicto entre… pic.twitter.com/sw8Uad9rgl — Cesar Gutiérrez Priego M.R. (@cesargutipri) June 5, 2026

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