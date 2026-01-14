Más Información

La presidenta informó que la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recurso Naturales (), Alicia Bárcena, representará a México en el foro económico de Davos, del 19 al 23 de enero en los Alpes suizos.

En su conferencia mañanera de este miércoles 14 de enero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que la empresaria , titular del Consejo Asesor de Desarrollo Económico, Regional y Relocalización, también asistirá.

“Va a hablar (Alicia Bárcena) de desarrollo con justicia, del modelo mexicano y también vinculado con los temas ambientales. Entonces Alicia va a ser nuestra representación en Davos”, dijo.

Refirió que Altagracia Gómez va como parte del consejo muy amplio de empresarios, “también para hablar del modelo de desarrollo mexicano”.

