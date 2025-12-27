Con la asistencia de personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), un ejemplar de jaguar (Panthera onca) fue asegurado en un domicilio del municipio de Jilotepec, Estado de México, durante un cateo realizado por la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con la Procuraduría, el felino fue sedado para verificar su estado de salud y durante la revisión no se le encontró marcaje alguno. Posteriormente, el ejemplar fue trasladado a un sitio autorizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que cuenta con infraestructura y personal técnico especializado para el manejo y cuidado adecuado de felinos.

El jaguar es el felino más grande de América y habita principalmente en selvas y bosques tropicales, donde cumple un papel clave como depredador tope en los ecosistemas, informó la Semarnat. En México, su distribución se concentra en regiones del sur y sureste del país, aunque también se han registrado poblaciones en zonas del Pacífico y el noreste.

Lee también Rescatan a tigrillo deshidratado en una casa en la Álvaro Obregón; es enviado al Zoológico de Chapultepec

FGR asegura a un jaguar durante cateo en Jilotepec, Edomex (27/12/2025). Foto: Especial

En el país, el Panthera onca se encuentra enlistado como especie en peligro de extinción en la NOM-059-SEMARNAT-2010. Además, está incluido en el Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), lo que prohíbe su comercialización.

Asimismo, su tenencia como animal de compañía está prohibida aún cuando la persona que lo tenga en resguardo muestre documentación de propiedad pues constituye una irregularidad administrativa y, en ciertos casos, un delito ambiental.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc