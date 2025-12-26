Un ejemplar de Leopardus wiedii, conocido comúnmente como tigrillo o margay, fue recibido por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) tras ser hallado dentro de un domicilio en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México.

El felino presentó baja condición corporal y signos de deshidratación, por lo que recibió atención inmediata para estabilizar su estado de salud. Posteriormente, fue trasladado al Zoológico de Chapultepec que será su hogar temporal y donde se le brindarán cuidados especiales.

El tigrillo es un felino silvestre de pequeño tamaño y hábitos principalmente nocturnos y arborícolas, ampliamente distribuido desde el sur de México hasta Sudamérica. Esta especie vive en bosques densos, donde depende de la vegetación para desplazarse y cazar.

Rescatan a tigrillo hallado en una casa de Álvaro Obregón en CDMX (26/12/2025). Foto: Especial

En México, el Leopardus wiedii está catalogado como en peligro de extinción de conformidad con la NOM-059-SEMARNAT-2010, la norma que identifica a las especies nativas de flora y fauna silvestres en riesgo. Las principales amenazas para su supervivencia incluyen la deterioración y fragmentación de su hábitat por conversión de tierras, así como el tráfico y comercio ilegal de ejemplares o sus partes.

El rescate y traslado del tigrillo se realizó con apoyo de autoridades ambientales y especialistas, dentro de los protocolos para atención de fauna silvestre. De acuerdo con la Profepa, estas acciones buscan garantizar el bienestar del ejemplar y evaluar su posibilidad de ser reintegrado a su hábitat natural una vez recuperado.

