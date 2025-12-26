Más Información

Amarga Navidad para el periodismo; dos periodistas son acusados de delitos graves

Amarga Navidad para el periodismo; dos periodistas son acusados de delitos graves

Hallan tres cuerpos en zona poniente de Acapulco; investigan si se trata de estudiantes desaparecidos

Hallan tres cuerpos en zona poniente de Acapulco; investigan si se trata de estudiantes desaparecidos

Cae Jesús Caballero, excolaborador de Genaro García Luna; es acusado de lavado de dinero, delincuencia organizada y peculado

Cae Jesús Caballero, excolaborador de Genaro García Luna; es acusado de lavado de dinero, delincuencia organizada y peculado

Familiares de los 43 de Ayotzinapa acuden a misa en la Basílica de Guadalupe; renuevan fe y esperanza para exigir justicia

Familiares de los 43 de Ayotzinapa acuden a misa en la Basílica de Guadalupe; renuevan fe y esperanza para exigir justicia

José Ramón López Beltrán no tiene que rendir cuentas a nadie, defiende Noroña; heredero de AMLO es un “buen hombre”, asegura

José Ramón López Beltrán no tiene que rendir cuentas a nadie, defiende Noroña; heredero de AMLO es un “buen hombre”, asegura

Sheinbaum realiza en 2025 viajes y giras que suman 8 vueltas a la Tierra; recorrió todo México y visitó 4 países

Sheinbaum realiza en 2025 viajes y giras que suman 8 vueltas a la Tierra; recorrió todo México y visitó 4 países

Un ejemplar de Leopardus wiedii, conocido comúnmente como tigrillo o margay, fue recibido por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente () tras ser hallado dentro de un domicilio en la de la Ciudad de México.

El felino presentó baja condición corporal y signos de deshidratación, por lo que recibió atención inmediata para estabilizar su estado de salud. Posteriormente, fue trasladado al que será su hogar temporal y donde se le brindarán cuidados especiales.

El tigrillo es un felino silvestre de pequeño tamaño y hábitos principalmente nocturnos y arborícolas, ampliamente distribuido desde el sur de México hasta Sudamérica. Esta especie vive en bosques densos, donde depende de la vegetación para desplazarse y cazar.

Lee también

Rescatan a tigrillo hallado en una casa de Álvaro Obregón en CDMX (26/12/2025). Foto: Especial
Rescatan a tigrillo hallado en una casa de Álvaro Obregón en CDMX (26/12/2025). Foto: Especial

En México, el Leopardus wiedii está catalogado como en peligro de extinción de conformidad con la NOM-059-SEMARNAT-2010, la norma que identifica a las especies nativas de flora y fauna silvestres en riesgo. Las principales amenazas para su supervivencia incluyen la deterioración y fragmentación de su hábitat por conversión de tierras, así como el tráfico y comercio ilegal de ejemplares o sus partes.

El rescate y traslado del tigrillo se realizó con apoyo de autoridades ambientales y especialistas, dentro de los protocolos para atención de fauna silvestre. De acuerdo con la Profepa, estas acciones buscan garantizar el bienestar del ejemplar y evaluar su posibilidad de ser reintegrado a su hábitat natural una vez recuperado.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]