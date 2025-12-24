Más Información

La inauguró una pista de hielo en la explanada del Teatro de la Juventud, un espacio recreativo diseñado para que las familias disfruten de la en un ambiente seguro e incluyente.

Este atractivo invernal forma parte de las actividades impulsadas por la alcaldía para fomentar la , el uso de los espacios públicos y el sano esparcimiento durante las fiestas navideñas y de fin de año.

La pista de hielo estará abierta al público con acceso gratuito en los siguientes horarios: de lunes a jueves: de 10:00 a 18:00 horas; viernes a domingo: de 12:00 a 20:00 horas.

Inauguran pista de hielo en alcaldía Álvaro Obregón; ofrecen acceso gratuito en temporada decembrina. Foto: Especial.
Inauguran pista de hielo en alcaldía Álvaro Obregón; ofrecen acceso gratuito en temporada decembrina. Foto: Especial.

La alcaldía aseguró que la pista cuenta con las condiciones necesarias para brindar una experiencia divertida y segura. Para un acceso ordenado, es indispensable respetar el reglamento y seguir las indicaciones del personal.

Menores de edad deberán ingresar acompañados de una persona adulta responsable.

Asimismo, se recomienda asistir bien abrigados, debido a la baja temperatura de la pista, así como portar calcetines largos y ropa adecuada para esta actividad.

dmrr

