Este miércoles 24 de diciembre, Nochebuena, el Zócalo de la Ciudad de México celebrará su verbena navideña con el festival Luces de Invierno, que permitirá a capitalinos y turistas disfrutar de música y diversas actividades culturales.

De acuerdo con la cartelera de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, la programación de este día combina música en vivo, pastorelas y recorridos entre esculturas luminosas, túneles de luz, nacimientos y árboles adornados con nochebuenas provenientes del Suelo de Conservación.

En el Foro Navideño, las actividades comienzan a las 14:35 horas con la presentación de Elena Durán, seguida a las 16:20 horas por Arz Noctis Anima Ensamble, con su Selección Cuicatl.

Lee también Navidad 2025: ¿cómo evitar incendios estas fiestas decembrinas?

Por su parte, el Escenario Conciertos ofrecerá una jornada diversa que inicia a las 13:50 horas con Val Hozu; continúa a las 15:20 horas con la pastorela “Todos a Belén”, a cargo de la Compañía Nacional de Danza Folklórica de Nieves Paniagua; y culmina a las 17:05 horas con Musas. Ensamble de Arpas.

“El Zócalo se llena de sonidos contemporáneos, ritmos que invitan al baile y propuestas pensadas para compartir, escuchar y quedarse un rato más”, señaló la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México en sus redes sociales.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL