Navidad 2025: ¿cómo evitar incendios estas fiestas decembrinas?

Navidad 2025: ¿cómo evitar incendios estas fiestas decembrinas?

¿Cómo ver la trayectoria del cometa 3I/ATLAS en México? Consulta aquí

¿Cómo ver la trayectoria del cometa 3I/ATLAS en México? Consulta aquí

¿Qué es el síndrome del gato solitario? Conoce sus principales características y cómo evitarlo

¿Qué es el síndrome del gato solitario? Conoce sus principales características y cómo evitarlo

¿Avatar 3 tiene escenas post créditos? Esto se sabe

¿Avatar 3 tiene escenas post créditos? Esto se sabe

¿Qué es Survivor 50, el programa que planea juntar a Billie Eilish y Mr Beast?

¿Qué es Survivor 50, el programa que planea juntar a Billie Eilish y Mr Beast?

La temporada decembrina, que viene acompañada de como posadas y cenas, ilumina el territorio nacional de luces, adornos y el ambiente y espíritu festivo.

Sin embargo, debido al caos y las actividades características de las celebraciones, es también una época propensa a los accidentes, como los incendios.

Por ello, el Gobierno de la Ciudad de México ha emitido algunas recomendaciones que tienen como objetivo prevenir y evitar incidentes con fuego, que fácilmente pueden salirse de control y poner en riesgo hogares y familias.

Evita los accidentes e incendios durante esta época navideña con estas recomendaciones. Foto: Pixabay
Evita los accidentes e incendios durante esta época navideña con estas recomendaciones. Foto: Pixabay

¿Cómo prevenir y evitar incendios durante la época de fiestas decembrinas?

Para evitar accidentes que pueden terminar en consecuencias fatales, el Gobierno de la CDMX recomienda poner atención y especial cuidado en las siguientes cosas:

  • Utilizar multicontactos que disminuyen la sobrecarga eléctrica.
  • Mantener el árbol de Navidad lejos de cortinas, chimeneas, velas o calentadores.
  • Colocar velas sobre contenedores de agua y apagarlas antes de ir a dormir o salir de casa.
  • Utilizar materiales no inflamables para decorar tu nacimiento.
  • No dejar cables en el piso con los que alguien en el hogar podría tropezarse.
  • Únicamente hacer uso de luces navideñas que cuenten con estándares de calidad y seguridad.
  • Desconectar las luces del árbol y las decorativas antes de salir de casa o ir a dormir, a fin de evitar cortocircuitos.

Los cortocircuitos en luces navideñas y el uso de materiales inflamables en el nacimiento pueden provocar incendios en tu hogar durante la épica festiva. Foto: Creada con IA
Los cortocircuitos en luces navideñas y el uso de materiales inflamables en el nacimiento pueden provocar incendios en tu hogar durante la épica festiva. Foto: Creada con IA

Evitar el uso de pirotecnia

A través de las secretarías de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) y de Seguridad Ciudadana y Desarrollo Económico (SEDECO), el gobierno local está implementando el "Operativo Cero Pirotecnia".

Este plan tiene como objetivo desincentivar la venta, almacenamiento y mal uso o manejo de artículos explosivos en locales, mercados y tianguis de la capital, previniendo accidentes de esta índole durante las celebraciones navideñas.

Asimismo, también se hace un llamado a anular el uso de pirotecnia entre la sociedad civil -que en muchas familias sigue siendo una costumbre y forma de entretenimiento durante la Navidad o Año Nuevo-, pues además de provocar contaminación ambiental, daño auditivo, y temor en mascotas o animales en general, siempre es un peligro en los hogares.

Operativo Cero Pirotecnia: Decomisan 327kg de mercancía diversa de fuegos artificiales en estaciones del metro de la CDMX. Foto: Especial.
Operativo Cero Pirotecnia: Decomisan 327kg de mercancía diversa de fuegos artificiales en estaciones del metro de la CDMX. Foto: Especial.

