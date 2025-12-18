¿Cómo evitar desperdiciar comida en Navidad? UNAM responde

A pocos días de que llegue Navidad, las reuniones y otras festividades, son una buena oportunidad para convivir con familia y amigos antes de que acabe el año, donde la comida se vuelve un pilar de unión para disfrutar del momento.

Sin embargo, más allá de la celebración, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) advierte sobre la trascendencia de las toneladas de desperdicios que provocan las fiestas decembrinas, un factor relevante cuando se analiza el impacto social de la inseguridad alimentaria que hay en diversas zonas de México.

De acuerdo con datos de la Red de Bancos de Alimentos de México (BAMX), el país ocupa el primer lugar en desperdicio de alimentos por persona en América Latina, con alrededor de 30 millones de toneladas de alimentos.

Leer también: Navidad 2025: los mejores 15 villancicos para ambientar las festividades decembrinas

La inseguridad alimentaria en México va a la alza. Foto: Imagen creada con IA

De acuerdo con la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el 28% de la población mundial padeció inseguridad alimentaria en 2024. Por un lado, 2,300 millones de personas en el mundo no tienen acceso a alimentos y, por el contrario, alrededor de 1,300 millones de toneladas de alimentos se desperdician; dicha cantidad representa un tercio de los alimentos producidos para consumo.

5 acciones para evitar el desperdicio de comida durante Navidad

Al reducir el desperdicio de alimentos durante esta época, se obtienen beneficios a la economía del hogar, el ahorro en consumo de agua, gas y luz, mientras ayudas al planeta.

No comprar alimentos que no necesitas

que no necesitas Si sobra comida en casa, reparte a tus invitados

Realiza el tradicional recalentado con la comida sobrante de la cena navideña

con la comida sobrante de la cena navideña Planea tus comidas según el número de invitados

Congela los alimentos que te sobren para mantenerlos en buen estado y disfrutarlos después

#AmbienteyNaturaleza | Hoy en #CienciaUNAM te contamos más sobre el impacto ambiental y social del desperdicio de alimentos en fiestas decembrinas (y todo el año): https://t.co/LuWnJ2Xf71 pic.twitter.com/LWUhSBIrKH — Ciencia UNAM (@Ciencia_UNAM) December 17, 2025

También te interesará:

El remedio casero para eliminar manchas difíciles de los sillones y que tu sala luzca como nueva

El sencillo truco para que las sábanas y ropa de cama tengan un aroma delicioso por más tiempo⁠

¿Dónde tramitar la tarjeta INAPAM en CDMX? No te pierdas los beneficios en el 2026

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs