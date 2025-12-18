Más Información

Navidad 2025: los mejores 15 villancicos para ambientar las festividades decembrinas

Las no solo se distinguen por las luces, los aromas y las reuniones familiares, sino también por la música navideña que acompaña cada momento.

Villancicos navideños para estas fiestas decembrinas. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL
Con el paso del tiempo, el soundtrack de la Navidad ha sabido transformarse, dando espacio a nuevas propuestas que conviven con los villancicos tradicionales sin desplazarlos. Hoy, diciembre suena distinto: más actual, diverso y cercano a distintas generaciones.

Estos son los mejores villancicos para escuchar estas fiestas decembrinas. Foto: Pixabay
Los villancicos modernos han ganado terreno al incorporar influencias del pop, soul, jazz, indie e incluso de la música electrónica. Estas canciones navideñas mantienen intacto el espíritu navideño —la unión, la nostalgia, la esperanza y la alegría—, pero lo reinterpretan con arreglos contemporáneos, letras frescas y voces que dominan las listas de reproducción navideñas.

Los 15 mejores villancicos para ambientar las festividades decembrinas

Entre los temas más escuchados que ayudan a encender el espíritu navideño se encuentran:

  • All I Want for Christmas Is You – Mariah Carey
  • Underneath the Tree – Kelly Clarkson
  • Last Christmas – Wham!
  • Santa Tell Me – Ariana Grande
  • Mistletoe – Justin Bieber
  • It’s Christmas Time – Backstreet Boys
  • Snowman – Sia
  • Christmas Lights – Coldplay
  • Cozy Little Christmas – Katy Perry
  • My Only Wish (This Year) – Britney Spears
  • Wrapped in Red – Kelly Clarkson
  • Shake Up Christmas – Train
  • Christmas Tree Farm – Taylor Swift
  • 8 Days of Christmas – Destiny’s Child
  • This Christmas – John Legend

