Navidad 2025: los mejores 15 villancicos para ambientar las festividades decembrinas

Las celebraciones decembrinas no solo se distinguen por las luces, los aromas y las reuniones familiares, sino también por la música navideña que acompaña cada momento.

Villancicos navideños para estas fiestas decembrinas. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

Con el paso del tiempo, el soundtrack de la Navidad ha sabido transformarse, dando espacio a nuevas propuestas que conviven con los villancicos tradicionales sin desplazarlos. Hoy, diciembre suena distinto: más actual, diverso y cercano a distintas generaciones.

Estos son los mejores villancicos para escuchar estas fiestas decembrinas. Foto: Pixabay

Los villancicos modernos han ganado terreno al incorporar influencias del pop, soul, jazz, indie e incluso de la música electrónica. Estas canciones navideñas mantienen intacto el espíritu navideño —la unión, la nostalgia, la esperanza y la alegría—, pero lo reinterpretan con arreglos contemporáneos, letras frescas y voces que dominan las listas de reproducción navideñas.

Lee también: Navidad 2025: ¿por qué se celebra el 25 de diciembre? Esto se sabe

Los 15 mejores villancicos para ambientar las festividades decembrinas

Entre los temas más escuchados que ayudan a encender el espíritu navideño se encuentran:

All I Want for Christmas Is You – Mariah Carey

Underneath the Tree – Kelly Clarkson

– Kelly Clarkson Last Christmas – Wham!

Santa Tell Me – Ariana Grande

– Ariana Grande Mistletoe – Justin Bieber

It’s Christmas Time – Backstreet Boys

– Backstreet Boys Snowman – Sia

Christmas Lights – Coldplay

– Coldplay Cozy Little Christmas – Katy Perry

My Only Wish (This Year) – Britney Spears

– Britney Spears Wrapped in Red – Kelly Clarkson

Shake Up Christmas – Train

– Train Christmas Tree Farm – Taylor Swift

8 Days of Christmas – Destiny’s Child

– Destiny’s Child This Christmas – John Legend

También te interesará:

Tener dos gatos vs uno solo: ventajas para su bienestar emocional y física

Kristin Cabot habla por primera vez tras escándalo con Andy Byron, exCEO de Astronomer: "fue un error cliché

Galletas de mantequilla navideñas: receta fácil para disfrutar en esta Navidad

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv