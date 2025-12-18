Navidad 2025: los mejores 15 villancicos para ambientar las festividades decembrinas

Más Información
¿Por qué la compra de Warner Bros y HBO Max afectaría a la TV pública y al cine independiente? Académica de la IBERO responde
Avengers Doomsday: lanzan cuenta regresiva para el estreno de la película del UCM y causa furor en fans
Las celebraciones decembrinas no solo se distinguen por las luces, los aromas y las reuniones familiares, sino también por la música navideña que acompaña cada momento.
Con el paso del tiempo, el soundtrack de la Navidad ha sabido transformarse, dando espacio a nuevas propuestas que conviven con los villancicos tradicionales sin desplazarlos. Hoy, diciembre suena distinto: más actual, diverso y cercano a distintas generaciones.
Los villancicos modernos han ganado terreno al incorporar influencias del pop, soul, jazz, indie e incluso de la música electrónica. Estas canciones navideñas mantienen intacto el espíritu navideño —la unión, la nostalgia, la esperanza y la alegría—, pero lo reinterpretan con arreglos contemporáneos, letras frescas y voces que dominan las listas de reproducción navideñas.
Lee también: Navidad 2025: ¿por qué se celebra el 25 de diciembre? Esto se sabe
Los 15 mejores villancicos para ambientar las festividades decembrinas
Entre los temas más escuchados que ayudan a encender el espíritu navideño se encuentran:
- All I Want for Christmas Is You – Mariah Carey
- Underneath the Tree – Kelly Clarkson
- Last Christmas – Wham!
- Santa Tell Me – Ariana Grande
- Mistletoe – Justin Bieber
- It’s Christmas Time – Backstreet Boys
- Snowman – Sia
- Christmas Lights – Coldplay
- Cozy Little Christmas – Katy Perry
- My Only Wish (This Year) – Britney Spears
- Wrapped in Red – Kelly Clarkson
- Shake Up Christmas – Train
- Christmas Tree Farm – Taylor Swift
- 8 Days of Christmas – Destiny’s Child
- This Christmas – John Legend
También te interesará:
Tener dos gatos vs uno solo: ventajas para su bienestar emocional y física
Kristin Cabot habla por primera vez tras escándalo con Andy Byron, exCEO de Astronomer: "fue un error cliché
Galletas de mantequilla navideñas: receta fácil para disfrutar en esta Navidad
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
akv
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]