Kristin Cabot habla por primera vez tras escándalo con Andy Byron, exCEO de Astronomer: "fue un error cliché"

El pasado 16 de julio, Kristin Cabot, jefa de Recursos Humanos de Astronomer y el exCEO , fueron grabados abrazados durante en el concierto de Coldplay, generando una avalancha de reacciones.

El momento se dio cuando Chris Martin, vocalista de la banda, puso en marcha la clásica dinámica de la “kiss cam”, algo poco frecuente en los conciertos del grupo británico. La cámara se posó sobre Byron y Cabot, quienes reaccionaron con evidente sorpresa al taparse el rostro y hacerse a un lado. Esta actitud, junto con el comentario en tono de broma del cantante —“O están teniendo una aventura, o solo son muy tímidos”—, desató todo tipo de conjeturas tanto entre el público presente como en redes sociales.

Foto: X
El acontecimiento provocó que Kristin solicitara su renuncia y el divorcio de su entonces pareja, mientras que Andy Byron fue despedido de Astronomer.

Kristin Cabot habla por primera vez tras escándalo con exCEO de Astronomer

Por lo anterior, Kristin Cabot dio sus primeras palabras desde aquel acontecimiento, donde señaló que fue “un error cliché” por el cual asumió “la responsabilidad”.

“Fue un error cliché después de unos cócteles de tequila. Tomé una mala decisión. Asumí la responsabilidad y renuncié a mi carrera por ello. Ese es el precio que elegí pagar”, expresó Cabot en una entrevista con The New York Times.

Aunado a ello, explicó la causa de su renuncia de Astronomer. "No podía imaginar cómo podría ser jefa de Recursos Humanos siendo el hazmerreír de la gente”.

Finalmente, reveló que recibió amenazas de muerte tras el escándalo. "Quiero que mis hijos sepan que puedes cometer errores, y que realmente puedes equivocarte. Pero no tienes que ser amenazado con morir".

