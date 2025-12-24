La Secretaría de Movilidad (Semovi) avanza en la ampliación de la ruta del trolebús de Constitución de 1917–Mixcoac, ahora en una segunda etapa hacia Tasqueña, por lo que publicó los lineamientos para la sustitución de 209 unidades con más de 10 años de antigüedad, que se integrarán al corredor mediante la adquisición de 49 unidades articuladas y biarticuladas.

En la Gaceta de la Ciudad de México, la dependencia dio a conocer el “Programa de sustitución de unidades con 10 o más años de antigüedad” que prestan el servicio de transporte público colectivo concesionado, para conformar el servicio de trolebús en Eje 8 Sur, tramo Constitución de 1917 – Metro Mixcoac – Metro Tasqueña, a cargo del Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público.

Se informó que se contempla la sustitución de hasta 209 unidades de la Ruta 1, que actualmente operan, por unidades nuevas tipo trolebús.

El número de unidades a sustituir fue determinado con base en estudios de los ramales incluidos en la declaratoria de necesidad para la prestación del servicio público de transporte masivo de pasajeros, en la modalidad de trolebús concesionado, correspondiente a su segunda etapa, que operará como ampliación de la Línea 10 de la Red de Trolebuses del Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México.

Se prevé que los transportistas podrán adquirir 23 trolebuses sencillos y 26 trolebuses articulados.

“Se determinó que el apoyo económico para dar viabilidad financiera a la sustitución de unidades es de 900 mil pesos por cada unidad chatarrizada”, indicó la dependencia.

Asimismo, se estima que el monto total del programa de apoyo por chatarrización será de 188 millones 100 mil pesos, recursos que se destinarán a la entrega de hasta 209 apoyos económicos por unidad obsoleta chatarrizada.

