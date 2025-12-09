La Secretaría de Movilidad (Semovi) informó que brindará apoyos económicos para el retiro de hasta 150 unidades del transporte colectivo de más de 10 años de antigüedad que operan en el Centro Histórico.

La dependencia publicó el aviso por el que se dan a conocer los “lineamientos de operación de la acción social denominada: Apoyo económico para el retiro voluntario de unidades con 10 o más años de antigüedad vinculadas a las concesiones que prestan el servicio de transporte de pasajeros público colectivo concesionado de las rutas 1 y 22, ramales del Centro Histórico de la Ciudad de México”.

El sistema informó que casi 276 concesiones que operaron los ramales mencionados, de los cuales, al día de hoy, únicamente 121 se encuentran en funcionamiento. Además destacó la puesta en marcha de la línea 4 del Metrobús.

Detalló que estima que sean 50 unidades de la ruta 1 y 100 de la ruta 22, las que se estiman salgan de circulación.

Indicó que se dispone con 45 millones de pesos que se destinarán en su totalidad para la entrega de hasta 50 apoyos económicos a la “Ruta 1” y hasta 100 a concesionarios de la “Ruta 22” por un monto de 300 mil pesos.

”Se considera necesario iniciar el proceso de extinción de esas concesiones, con la finalidad de continuar y consolidar el reordenamiento del transporte público colectivo en la zona del Centro Histórico y garantizar la prestación del servicio en condiciones de seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad, igualdad y sostenibilidad, para las personas usuarias”.

