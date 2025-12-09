Más Información
La Secretaría de Movilidad (Semovi) invitó a la ciudadanía a sumarse al Paseo Nocturno Decembrino, una actividad dirigida a quienes disfrutan de la bicicleta y desean participar en eventos que promueven la movilidad sustentable en la capital.
Mediante sus redes sociales, la dependencia informó que el recorrido se realizará el sábado 20 de diciembre y partirá desde Paseo de la Reforma a las 19:00 horas, para al Centro Histórico, lugar donde se espera concluir alrededor de las 23:00 horas.
Detalló que, en total, el paseo comprende una distancia de aproximadamente 22 kilómetros.
“Abrígate, alista tu bici y súmate a este recorrido por parte de @MIBiciCDMX que celebra la movilidad, la comunidad y la temporada navideña”, comentó el Gobierno de la Ciudad de México en x.
