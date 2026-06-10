El gobernador de California, Gavin Newsom, celebró este miércoles con los cónsules de México y Canadá la celebración de la primera Copa Mundial de Futbol en la que tres países son anfitriones.

Newsom estuvo acompañado por el cónsul de México en Sacramento, Christian Tonatiuh González Jiménez, y por la cónsul de Canadá en Los Ángeles, Sylvie Bédard.

Los tres intercambiaron bufandas alusivas a sus selecciones.

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"El cónsul general Tonatiuh González entregó la bufanda oficial de la Selección Mexicana de Futbol al Gobernador de California, Gavin Newsom, a la vicegobernadora Eleni Kounalakis, a la cónsul general de Canadá en Los Ángeles, Sylvie Bédard, y a la Presidenta y Directora Ejecutiva del Bay Area Host Committee, Zaileen Janmohamed, como muestra de amistad, colaboración y entusiasmo compartido entre las naciones anfitrionas rumbo al Mundial 2026", posteó en Instagram el cónsul mexicano.

“Es un honor para California celebrar con nuestros socios en Canadá y México antes del mayor evento deportivo del mundo, que marca la primera vez en la historia en que tres países son anfitriones de la Copa del Mundo”, publicó el gobernador Newsom en sus redes sociales.

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El cónsul González destacó que la Copa Mundial 2026, que se inaugura este jueves en México, "será un acontecimiento histórico", y que busca "reflejar los valores de cooperación, unidad y entendimiento que unen a las tres naciones".

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Explicó que "la bufanda, cuyos elementos visuales evocan la riqueza cultural, la identidad nacional y el orgullo de representar a un país simboliza una profunda historia y tradición futbolística".

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#FIFAWorldCup ready! 🇺🇸🇨🇦🇲🇽



It's an honor for California to celebrate with our partners in Canada and Mexico ahead of the world's biggest sporting event — marking the first time in history that three countries are hosting the World Cup. pic.twitter.com/Vd1CRgeQVf — Governor Gavin Newsom (@CAgovernor) June 10, 2026

En Estados Unidos, está previsto que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, encabece la delegación del gobierno de Donald Trump en el partido de apertura del Grupo D del Mundial 2026 entre Estados Unidos y Paraguay, el viernes en Los Ángeles, según informó el Departamento de Estado.

Trump dijo que asistirá a algún partido del Mundial. El jefe de la FIFA, Gianni Infantino, dijo que espera que Trump entregue el trofeo al campeón en la final, el 19 de julio.

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En México, la presidenta Claudia Sheinbaum no asistirá a la ceremonia inaugural; había señalado que asistiría al Fan Fest que se preveía abrir en el Zócalo, pero debido a la protesta de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), aún es incierto si habrá Fan Fest en ese punto.

En el caso de Canadá, se prevé que el primer ministro, Mark Carney, asista al primer juego de la selección canadiense, que tendrá lugar el 12 de junio en Toronto, contra la selección de Bosnia.

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gs