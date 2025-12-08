La secretaría de Movilidad (Semovi) informó que otorgará apoyos económicos para la sustitución de más de 100 unidades que cumplieron su vida útil de 3 rutas, y que se sumarán al servicio zonal en Xochimilco Centro.

Este lunes en la Gaceta oficial publicó los lineamientos de operación de la acción social denominada “Segundo programa de sustitución de unidades con 10 o más años de antigüedad que prestan el servicio de transporte de pasajeros público colectivo concesionado clasificado como ruta para conformar el servicio zonal “Xochimilco Centro”, a cargo del Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público”.

La dependencia informó que la entrega de apoyos económicos para la sustitución de unidades con 10 o más años de antigüedad que prestan el Servicio de Transporte de Pasajeros Público Colectivo son para unidades de la “Ruta 20”, “Ruta 55” y “Ruta 61” quienes se integrarán al Servicio Zonal, en “Xochimilco Centro”.

Lee también Fuga de agua provoca inundación en paso a desnivel de Calzada San Antonio Abad; denuncian deterioro estructural

La meta institucional es otorgar apoyos económicos de un millón 100 mil pesos por cada unidad chatarrizada, hasta 120 mil pesos para consolidar la chatarrización de hasta 110 unidades obsoletas que prestan el servicio en la “Ruta 20”, “Ruta 55” y “Ruta 61”.

Lo anterior permitirá también abonar a la compra de 126 unidades nuevas tipo autobús y 16 tipo vagonetas que las empresas se comprometieron a adquirir para la conformación del servicio zonal.

De acuerdo con información de la dependencia, el corredor zonal tendrá 148 unidades y la demanda estimada es de 108 mil 871 pasajeros al día. La renovación de unidades es parte del compromiso para mejorar el transporte y sacar aquellos camiones que cumplieron su vida útil. Además este año se aprobó un incremento tarifario de 1.5 pesos con el objetivo de abonar a la mejora de condiciones de operadores.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov