Más Información
Sheinbaum crea consejo para promoción de inversiones tras reunión con empresarios; se reunirán periódicamente, informa
Inicia debate de Ley Nacional de Aguas en San Lázaro; es discutido como asunto de "urgente resolución"
EL UNVERSAL publicó este miércoles que en cinco años y 10 meses, el Gobierno de la Ciudad reparó el daño, por más de 33 millones de pesos a 3 mil 723 automovilistas que vieron afectados sus vehículos al caer en un bache, informó la Secretaría de Administración y Finanzas.
¿Cómo tramitar la reparación del daño?
- Llamar de inmediato al 072 o al 55-56-58-11-11, a fin de que se le proporcione el número telefónico de la aseguradora correspondiente.
La aseguradora enviará un ajustador que valide la ocurrencia del siniestro y los daños ocasionados, generando un reporte fotográfico y recopilando los datos del vehículo afectado.
El afectado deberá presentar al ajustador los siguientes documentos:
Lee también: Explosión por acumulación de gas en Magdalena Contreras; joven resulta herido
- Licencia de conducir vigente y legible
- Identificación oficial vigente y legible
- Tarjeta de circulación del vehículo siniestrado vigente a nombre del propietario
- El vehículo deberá presentar placas de la Ciudad de México.
El ajustador llenará un formato donde señalará los daños que sufrió el vehículo
- (para autos con placas foráneas): El afectado o conductor del vehículo deberá acudir al Juzgado Cívico más cercano al lugar del siniestro para realizar la Denuncia de Hechos o Constancia de Hechos y solicitar la intervención de un perito adscrito al Juzgado para la valoración de los daños al vehículo afectado.
Lee también: Alcaldía Cuauhtémoc instala el "Consejo de Agenda 2030"; articulará políticas ambientales y sociales
El perito adscrito al juzgado cívico determinará la vía en la que ocurrió el siniestro:
- Vía primaria: el trámite a realizar se hará a través de la Secretaría de Obras y Servicios o Sistema de Aguas.
- Para vía secundaria el afectado deberá acudir a la Alcaldía correspondiente: quienes harán el reporte del siniestro ante la aseguradora del gobierno.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
dmrr/cr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]