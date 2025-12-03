Más Información

Ernestina Godoy, nueva titular de la FGR; rinde protesta ante el Senado

Sheinbaum crea consejo para promoción de inversiones tras reunión con empresarios; se reunirán periódicamente, informa

Inicia debate de Ley Nacional de Aguas en San Lázaro; es discutido como asunto de "urgente resolución"

Trump sugiere que dejará expirar el T-MEC; buscará nuevo acuerdo con México y Canadá

¿Quién es “Rosita”, la dj venezolana que bloqueó y denunció la UIF?

¿Más dinero y menos horas de trabajo?; lo que debes saber sobre el incremento al salario mínimo y la reducción de la jornada laboral

publicó este miércoles que en cinco años y 10 meses, el Gobierno de la Ciudad reparó el daño, por más de a que vieron afectados sus vehículos al caer en un bache, informó la Secretaría de Administración y Finanzas.

¿Cómo tramitar la reparación del daño?

  1. Llamar de inmediato al 072 o al 55-56-58-11-11, a fin de que se le proporcione el número telefónico de la aseguradora correspondiente.

La aseguradora enviará un ajustador que valide la ocurrencia del siniestro y los daños ocasionados, generando un reporte fotográfico y recopilando los datos del vehículo afectado.

El afectado deberá presentar al ajustador los siguientes documentos:

  • Licencia de conducir vigente y legible
  • Identificación oficial vigente y legible
  • Tarjeta de circulación del vehículo siniestrado vigente a nombre del propietario
  • El vehículo deberá presentar placas de la Ciudad de México.

El ajustador llenará un formato donde señalará los daños que sufrió el vehículo

  1. (para autos con placas foráneas): El afectado o conductor del vehículo deberá acudir al Juzgado Cívico más cercano al lugar del siniestro para realizar la Denuncia de Hechos o Constancia de Hechos y solicitar la intervención de un perito adscrito al Juzgado para la valoración de los daños al vehículo afectado.

El perito adscrito al juzgado cívico determinará la vía en la que ocurrió el siniestro:

  • Vía primaria: el trámite a realizar se hará a través de la Secretaría de Obras y Servicios  o Sistema de Aguas.
  • Para vía secundaria el afectado deberá acudir a la Alcaldía correspondiente: quienes harán el reporte del siniestro ante la aseguradora del gobierno.

