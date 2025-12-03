Más Información

En cinco años y 10 meses, el Gobierno de la Ciudad de México reparó el daño, por más de 33 millones de pesos, a 3 mil 723 automovilistas cuyos vehículos fueron afectados al , informó la .

Vía transparencia, la dependencia detalló a este diario la indemnización a dicho universo de conductores que reportaron afectaciones en sus unidades por oquedades o baches en vialidades primarias y secundarias que no se encontraban debidamente señalados por las autoridades durante los años 2020, 2022, 2023, 2024 y de enero-octubre de este 2025. El monto total de apoyos económicos fue de 33 millones 866 mil 054 pesos.

El pago de la reparación del daño se efectuó a través de dos mecanismos: mil 318 vehículos fueron reportados a través de una denuncia que el ciudadano interpuso ante el juez Cívico y que derivó en el peritaje. Este caso aplicó para unidades foráneas, principalmente.

El segundo fue la entrega de cheques mediante del programa Bache10, que implicó que se levantara la queja mediante la línea telefónica 072 o al Locatel 55-56-58-11-11; durante cinco años y 10 meses se otorgaron apoyos por afectaciones a 2 mil 354 vehículos.

El monto más alto registrado entre 2020 y 2024 fue en 2023, cuando se destinó un pago de daños por 8 millones 361 mil 667 pesos, derivado de las afectaciones a 688 vehículos que cayeron en estas anomalías en la carpeta asfáltica.

El segundo periodo con más denuncias y pagos por compensaciones por averías a 695 vehículos se registraron durante 2022 por un monto total de 7 millones 990 mil 081 pesos.

El tercero fue el 2024, donde se reportaron 793 automóviles con problemas, por un monto de ayuda de 7 millones 379 mil 415 pesos. De enero a octubre de 2025 se atendieron 250 automovilistas cuyas unidades dañadas fueron acreedoras a un millón 851 mil 013 pesos.

EL UNIVERSAL publicó el 22 de noviembre que el gobierno destinó, de 2022 a 2025, cerca de 60 millones de pesos para la reparación de daños a 369 unidades afectadas por la caída de árboles e inundaciones.

Denuncias ante juzgado Cívico por alcaldías

La Secretaría de Administración y Finanzas capitalina detalló que entre las alcaldías con mayores denuncias de afectaciones a automovilistas mediante reporte de daños ante Juzgado Cívico o por portar placas foráneas destaca la alcaldía Gustavo A. Madero, donde 11 baches provocaron problemas a los vehículos y se otorgó un monto de ayuda por 351 mil 300 pesos.

Seguido de siete baches en la demarcación de Álvaro Obregón, con un pago de 214 mil 800 pesos, y cinco en la Cuauhtémoc, con una indemnización de 151 mil 350 pesos.

Los apoyos que se otorgaron a los automovilistas este año fueron por el seguro que el Gobierno de la Ciudad de México adquirió a través de Seguros Azteca, el cual tuvo un costo de 380 millones 960 mil 301 pesos.

