En cinco años y 10 meses, el Gobierno de la Ciudad de México reparó el daño, por más de 33 millones de pesos, a 3 mil 723 automovilistas cuyos vehículos fueron afectados al caer en un bache, informó la Secretaría de Administración y Finanzas.

Vía transparencia, la dependencia detalló a este diario la indemnización a dicho universo de conductores que reportaron afectaciones en sus unidades por oquedades o baches en vialidades primarias y secundarias que no se encontraban debidamente señalados por las autoridades durante los años 2020, 2022, 2023, 2024 y de enero-octubre de este 2025. El monto total de apoyos económicos fue de 33 millones 866 mil 054 pesos.

El pago de la reparación del daño se efectuó a través de dos mecanismos: mil 318 vehículos fueron reportados a través de una denuncia que el ciudadano interpuso ante el juez Cívico y que derivó en el peritaje. Este caso aplicó para unidades foráneas, principalmente.

Lee también Gabriela Osorio da banderazo de salida al programa "Bachetón Navideño" en Tlalpan; “No podemos perder ni un solo día", dice

El segundo fue la entrega de cheques mediante del programa Bache10, que implicó que se levantara la queja mediante la línea telefónica 072 o al Locatel 55-56-58-11-11; durante cinco años y 10 meses se otorgaron apoyos por afectaciones a 2 mil 354 vehículos.

El monto más alto registrado entre 2020 y 2024 fue en 2023, cuando se destinó un pago de daños por 8 millones 361 mil 667 pesos, derivado de las afectaciones a 688 vehículos que cayeron en estas anomalías en la carpeta asfáltica.

El segundo periodo con más denuncias y pagos por compensaciones por averías a 695 vehículos se registraron durante 2022 por un monto total de 7 millones 990 mil 081 pesos.

Lee también Fallece Margarita Molina Ríos, madre de Clara Brugada; Gobierno de la CDMX expresa su pésame

El tercero fue el 2024, donde se reportaron 793 automóviles con problemas, por un monto de ayuda de 7 millones 379 mil 415 pesos. De enero a octubre de 2025 se atendieron 250 automovilistas cuyas unidades dañadas fueron acreedoras a un millón 851 mil 013 pesos.

EL UNIVERSAL publicó el 22 de noviembre que el gobierno destinó, de 2022 a 2025, cerca de 60 millones de pesos para la reparación de daños a 369 unidades afectadas por la caída de árboles e inundaciones.

Lee también Hallan a mujer muerta sobre la tumba de su hermano en la GAM; familiares afirman que tenía heridas de arma blanca

Denuncias ante juzgado Cívico por alcaldías

La Secretaría de Administración y Finanzas capitalina detalló que entre las alcaldías con mayores denuncias de afectaciones a automovilistas mediante reporte de daños ante Juzgado Cívico o por portar placas foráneas destaca la alcaldía Gustavo A. Madero, donde 11 baches provocaron problemas a los vehículos y se otorgó un monto de ayuda por 351 mil 300 pesos.

Seguido de siete baches en la demarcación de Álvaro Obregón, con un pago de 214 mil 800 pesos, y cinco en la Cuauhtémoc, con una indemnización de 151 mil 350 pesos.

Los apoyos que se otorgaron a los automovilistas este año fueron por el seguro que el Gobierno de la Ciudad de México adquirió a través de Seguros Azteca, el cual tuvo un costo de 380 millones 960 mil 301 pesos.