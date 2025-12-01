Más Información

Hijo del "Chapo" confiesa que secuestró al "Mayo"; se declara culpable de narco

Hijo del "Chapo" confiesa que secuestró al "Mayo"; se declara culpable de narco

Pilotos exigen al gobierno rechazar contratación de personal extranjero en aerolíneas mexicanas; SICT sostiene legalidad de arrendamiento

Pilotos exigen al gobierno rechazar contratación de personal extranjero en aerolíneas mexicanas; SICT sostiene legalidad de arrendamiento

Se inscriben 43 para contender por la FGR; destaca Ernestina Godoy

Se inscriben 43 para contender por la FGR; destaca Ernestina Godoy

Liga MX: Confirmados días y horarios para las semifinales del Apertura 2025

Liga MX: Confirmados días y horarios para las semifinales del Apertura 2025

Dua Lipa y todas las canciones sorpresa de artistas latinos que interpretó en su “Radical Optimism Tour”

Dua Lipa y todas las canciones sorpresa de artistas latinos que interpretó en su “Radical Optimism Tour”

Sheinbaum destaca alianza estratégica con Singapur tras visita de Estado de Tharma; empresarios se interesan en Plan México

Sheinbaum destaca alianza estratégica con Singapur tras visita de Estado de Tharma; empresarios se interesan en Plan México

El Gobierno de la Ciudad de México reportó, a través de sus redes sociales, el fallecimiento de Margarita Molina Ríos, mamá de la jefa de gobierno, .

“El Gobierno de la Ciudad de México expresa su más sentido pésame a la #JefaDeGobierno, @ClaraBrugadaM, por el fallecimiento de su madre, Margarita Molina Ríos

“Acompañamos con profundo respeto y solidaridad a su familia en este doloroso momento, deseando que encuentren consuelo, fortaleza y paz”, se lee en el mensaje.

Imagen compartida por el Gobierno de la CDMX por el fallecimiento de la mamá de Brugada (01/12/2025). Foto: Captura de pantalla
Imagen compartida por el Gobierno de la CDMX por el fallecimiento de la mamá de Brugada (01/12/2025). Foto: Captura de pantalla
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/rmlgv

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]