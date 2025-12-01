El Gobierno de la Ciudad de México reportó, a través de sus redes sociales, el fallecimiento de Margarita Molina Ríos, mamá de la jefa de gobierno, Clara Brugada.

“El Gobierno de la Ciudad de México expresa su más sentido pésame a la #JefaDeGobierno, @ClaraBrugadaM, por el fallecimiento de su madre, Margarita Molina Ríos

“Acompañamos con profundo respeto y solidaridad a su familia en este doloroso momento, deseando que encuentren consuelo, fortaleza y paz”, se lee en el mensaje.

Imagen compartida por el Gobierno de la CDMX por el fallecimiento de la mamá de Brugada (01/12/2025). Foto: Captura de pantalla

