La alcaldía Benito Juárez, en coordinación con autoridades locales, llevó un ‘Torbellino Violeta’ a los hogares para brindar orientación en materia de prevención de la violencia, salud, derechos humanos y programas de atención, fortaleciendo el trabajo comunitario y el vínculo con la ciudadanía, en el marco de los 16 días de activismos contra la violencia de género.

“En Benito Juárez estamos comprometidos con erradicar cualquier tipo de violencia; por eso, en el marco de estos 16 días de activismo, realizamos este recorrido junto con nuestras vecinas y vecinos, para escuchar, acompañar y reafirmar que no están solas. Desde mi gobierno seguiremos trabajando todos los días para que nuestras calles, nuestras casas y nuestra comunidad sean espacios seguros y libres de violencia”, señaló el alcalde Luis Mendoza.

Durante el recorrido, Karina Magaña, directora general de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva, destacó la importancia de la colaboración entre instituciones más allá de cualquier diferencia.

“En estos temas no existen colores. Lo más importante es que estamos trabajando juntas y juntos en beneficio de las vecinas y vecinos de Benito Juárez, especialmente de las mujeres. En la alcaldía contamos con un Centro de Atención a la Mujer donde se brinda acompañamiento integral a través de la vinculación con distintas áreas. Agradecemos profundamente este trabajo coordinado con el Gobierno de la Ciudad de México; Benito Juárez es su casa, y aquí siempre serán bien recibidas”, añadió.

Nadine Gasman, secretaria de Salud de la Ciudad de México, subrayó que la mejor manera de conmemorar los 16 días de activismo es estando en territorio.

“Hablar de violencia contra las mujeres es hablar de una violación a los derechos humanos, de justicia social y de salud pública. Por eso salimos a las calles, tocamos puertas y llevamos servicios de salud directamente a la comunidad. Hoy estamos ofreciendo vacunación, detección oportuna de enfermedades, atención a la salud mental, pruebas rápidas de VIH, hepatitis C, toma de glucosa y presión, además de mastografías para mujeres mayores de 40 años. No puede haber salud donde hay violencia, por eso es fundamental trabajar de la mano”, puntualizó.

Asimismo, la secretaria recordó que este 1 de diciembre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el VIH/SIDA, por lo que se reforzó la aplicación de pruebas rápidas y acciones de prevención en la jornada.

