Cuautitlán, Mex.- Desde hace 2 semanas un grupo de artesanos comenzó a construir la que será la primera piñata gigante del municipio de Cuautitlán México, la cual alcanzará los 39 metros de altura para dar inicio a las festividades decembrinas.

La Asociación de Artesanos y Piñateros Libramiento La Joya con apoyo de una empresa privada local, dedica 10 horas por día para darle forma a la piñata gigante, que será inaugurada el próximo jueves 4 de diciembre en el fraccionamiento Santa Elena.

Mario Hernández Ramírez, presidente de la Asociación de Artesanos y Piñateros Libramiento La Joya, explicó que idea surgió con el propósito de llevar un momento de alegría a los vecinos de Cuautitlán México, por lo que trabajan día y noche para concluir la piñata que tendrá un corte tradicional con los 7 picos que representan los 7 pecados capitales.

“La idea surgió desde hace varios años. Ya hicimos la piñata más grande de la Ciudad de México. Fue en el Ángel de la Independencia, en el tiempo de Marcelo Ebrard. Aquella midió 4 metros menos”, recordó Mario Hernández, quien tiene 40 años como artesano piñatero.

Esta semana terminan con la construcción de la primera media esfera, que mide 6 metros, para después dar paso a la segunda media esfera que permitirá completar la base de la piñata y después montar los 7 picos, cada uno de 7 metros, y que ya fueron elaborados y que aguardan a ser forrados de diferentes colores para darle vida.

Artesanos de Cuautitlán en el Estado de México, construyen piñata gigante de 39 metros. Foto: Arturo Contreras

Después, el siguiente paso será colocar la mega piñata de 39 metros de alto en su base para que sea vista en la entrada del fraccionamiento Santa Elena, en un terreno donde trabajan día y noche para lograr la meta en tiempo y forma de lo que es, hasta el momento, la artesanía más grande que elaboraron como gremio y como Asociación de Artesanos y Piñateros Libramiento La Joya.

La piñata gigante podrá ser vista en la Avenida Juan Pablo II, frente al Libramiento La Joya, vialidad conocida por los cuatitlenses y visitada por habitantes de otros municipios por la gran cantidad de negocios dedicados a la venta de piñatas de diferentes tipos y personajes de películas famosas.

“Cualquier persona puede venir a verla. No se va a cobrar nada. En medio va a llevar piñatas chiquitas de 30 centímetros, son adornos que lleva. Y aparte, a un cuarto de la piñata, la empresa le pondrá dulces; se le va a poner una compuerta y van a salir todos los dulces para los niños que van a venir”, explicó Mario.

El artesano piñatero comentó que esta época decembrina es la temporada fuerte para el gremio y agregó que en la asociación que encabeza hay 261 miembros activos, todos participando de alguna u otra forma en la fabricación de la mega piñata y el día de la inauguración, ofrecerán creaciones de tamaño normal.

