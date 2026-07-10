Después de más de una década construyendo su carrera desde la autogestión, Los Cogelones aseguran que el mayor reto para el rock mexicano ya no es la falta de talento, sino el ego que persiste dentro de la escena independiente.

La banda, que durante años ha enfrentado prejuicios por venir de la periferia, por su nombre e incluso por mezclar punk con elementos de la cultura mexica, considera que el crecimiento dependerá más de la colaboración que de la competencia.

“Hace falta quitarnos el ego. Hay músicos que, cuando ven que alguien empieza a crecer, buscan bajarlo en lugar de ayudarlo. El que ya está arriba debería tender la mano, no cerrar camino”, dice el bajista Adrián Sandoval.

Integrada por los hermanos Sandoval, la agrupación originaria de Ciudad Nezahualcóyotl ha construido una propuesta siempre al margen de las grandes disqueras.

Esa experiencia los llevó a crear El Camino Rojo, foro ubicado en su ciudad, donde las bandas emergentes pueden tocar con el equipo y las condiciones que ellos nunca encontraron cuando empezaron. Para ellos, abrir espacios es una forma de responder a una industria que, dicen, aún deja fuera a muchos proyectos verdaderamente independientes.

“Ser rockstar es responsabilidad: estar en los ensayos, levantarse temprano para ir a tocar, tomar un camión o un avión si hace falta y seguir trabajando. Eso también es ser rockstar", explica el bajista.

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Víctor, el vocalista, rechazan la idea de que el éxito implique distancia o superioridad.

“Queremos que las bandas tengan el trato que a nosotros nos hubiera gustado recibir cuando empezábamos. No se trata de que todos seamos iguales, sino de que aprendamos a crecer juntos. Nos hace más grandes la humildad”.

La banda tocará mañana en el Fvck Off Room, en la Condesa, donde además de sus éxitos presentará parte de su próximo álbum, Bailar.

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