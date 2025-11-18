La alcaldía Benito Juárez solicitó un aumento presupuestal de 628 millones de pesos para el próximo año, que principalmente se invertirían para reforzar la seguridad.

El edil Luis Mendoza acudió a una mesa de trabajo con diputados locales, como parte del proceso de análisis, discusión y aprobación del Paquete Presupuestal 2026, en donde destacó los buenos resultados en materia de seguridad, por lo que pidió 155 millones de pesos “para continuar con esta gran labor”.

Destacó que de acuerdo con el Inegi, son la alcaldía con la mayor percepción de seguridad, no sólo de la Ciudad, sino de toda la Zona Metropolitana, “aquí no se paga por ningún tipo de encuesta, la encuesta es gubernamental y es con todos los indicadores. Esto ha sido un trabajo constante, de prevención todos los días”.

Luis Mendoza comentó que también buscan más recursos para poder construir un crematorio para mascotas, remodelar el Mercado Portales y comprar más luminarias.

En total, añadió, buscan que la alcaldía obtenga tres mil 420 millones de pesos en 2026. Sobre los recursos otorgados en 2025, compartió que han ejecutado el 80% y aseguró que no habrá ningún subejercicio.

El alcalde destacó que su administración tomó la decisión de trabajar de manera coordinada con el Gobierno de la Ciudad de México y con los demás entes de gobierno, pues esto beneficia a las y los vecinos.

“Es para mí, en verdad, un gran logro que se representa en muchas cuestiones desde mayor seguridad, mejor calidad de vida, economía, turismo, cohesión social… aquí no tenemos problemas, me refiero a que nosotros trabajamos con todos los entes, los cuales siempre nos han apoyado y agradezco en lo personal a la Jefa de Gobierno”, dijo durante su exposición.

Subrayó que la alcaldía no tarda más de dos días en atender un bache, “hay jornadas incansables, sé que luego hay molestia de los vecinos porque trabajamos día y noche, todos los horarios están cubiertos para tapar baches y para darle y mantener la calidad de vida de los benitojuarences”.

Sobre el tema de desarrollo urbano, el edil panista dejó claro que son la alcaldía que menos manifestaciones de obra ha dado en este año “porque estamos en una completa revisión y, sobre todo, estamos buscando que el empresario no abuse del vecino. Hay un micrositio en donde todos los vecinos pueden checar qué construcciones están legales, sino están legales avísenos, háganoslo saber, ayúdenme a saber dónde están construyendo ilegalmente… ya no queremos más construcciones, ni nos interesan más en Benito Juárez”.

Anunció que la alcaldía ejecutó programas y acciones sociales con una inversión de 23.4 millones de pesos, y que el objetivo es mantener y duplicar esta cantidad para 2026.

Presumió que se gobierno mantiene un compromiso especial con el bienestar de los animales de compañía, por lo que el Centro de Atención Veterinaria para Animales de Compañía (CAVAC) brinda consultas a bajo costo, y se desarrollan de manera permanente campañas de información, vacunación y esterilización, con el objetivo de promover una tenencia responsable.

dmrr/cr