Senado de EU aprueba ley para publicar archivos de Epstein; pasa al despacho de Trump para su promulgación

México en la mira del Papa León XIV; expresa su deseo de visitar la Basílica de Guadalupe

"Él no fue a la marcha de Generación Z, estaba trabajando", asegura madre de detenido

Alex Fernández pospone concierto que ofrecería en Uruapan por la violencia y por respeto a la memoria de Carlos Manzo: "México está de luto"

Mundial 2026: Lista completa de selecciones ya clasificadas a la Copa del Mundo de la FIFA

UNAM entrega honoris causa a 14 personalidades; Michelle Bachelet, Julio Frenk y José Sarukhan, entre los condecorados

Un grupo de estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional () se manifestó este martes frente a la sede de la Secretaría de Educación Pública (SEP), ubicada sobre avenida Universidad en la alcaldía Benito Juárez, para exigir mejoras académicas, la destitución de la actual rectora y atención a diversas dentro de la institución.

Se espera que la mesa de diálogo se lleve a cabo en los próximos días. Foto: Juan Carlos Williams
Los jóvenes se concentraron inicialmente en la , en el cruce de Circuito Interior y avenida Universidad, donde solicitaron ser atendidos por personal de la SEP federal. Tras varios minutos sin recibir respuesta, los inconformes avanzaron hacia los carriles centrales de Circuito Interior, los cuales cerraron por aproximadamente una hora, provocando afectaciones vehiculares en la zona.

Minutos más tarde, personal de la Secretaría de Educación Pública acudió al punto para dialogar con los estudiantes, quienes expusieron sus demandas académicas y denuncias internas. Tras la conversación, funcionarios se comprometieron a instalar una mesa de diálogo formal para dar seguimiento a sus solicitudes.

Los jóvenes se concentraron inicialmente en la colonia Xoco. Foto: Juan Carlos Williams
Con ese acuerdo, los manifestantes retiraron el bloqueo y permitieron la reapertura de la circulación vehicular. Hasta el momento, se espera que la mesa de diálogo se lleve a cabo en los próximos días.

