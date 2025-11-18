Aproximadamente 350 trabajadores del Frente Amplio de Unidad “Jorge Tapia Sandoval”, A.C., perteneciente al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), realizaron este martes un bloqueo en la lateral de Periférico, dirección norte, a la altura de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), ubicada sobre Boulevard Adolfo López Mateos 1968, en la colonia Alpes, alcaldía Álvaro Obregón.

El contingente llevó a cabo un mitin frente a las instalaciones federales para exigir la ampliación del “Sistema de Compensación Vitalicia por Justicia Social” dirigido a los exempleados de la extinta compañía Luz y Fuerza del Centro que, pese a cumplir con la antigüedad requerida, actualmente no reciben una pensión por parte del Estado mexicano.

Los manifestantes denunciaron que miles de trabajadores permanecen en incertidumbre laboral y económica desde la desaparición de la empresa y señalaron que el programa de compensación, vigente para una parte de extrabajadores, debe incluir a todos aquellos que cumplan con los requisitos establecidos.

El bloqueo provocó afectaciones vehiculares en la zona, principalmente para automovilistas que se dirigían hacia el norte por la lateral de Periférico.

