Aproximadamente 350 trabajadores del Frente Amplio de Unidad “Jorge Tapia Sandoval”, A.C., perteneciente al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), realizaron este martes un en la lateral de Periférico, dirección norte, a la altura de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), ubicada sobre Boulevard Adolfo López Mateos 1968, en la colonia Alpes, .

El contingente llevó a cabo un mitin frente a las instalaciones federales para exigir la ampliación del “Sistema de Compensación Vitalicia por Justicia Social” dirigido a los exempleados de la extinta compañía que, pese a cumplir con la antigüedad requerida, actualmente no reciben una pensión por parte del Estado mexicano.

Los manifestantes denunciaron que miles de trabajadores permanecen en incertidumbre laboral y económica desde la desaparición de la empresa y señalaron que el programa de compensación, vigente para una parte de extrabajadores, debe incluir a todos aquellos que cumplan con los requisitos establecidos.

El bloqueo provocó afectaciones vehiculares en la zona, principalmente para automovilistas que se dirigían hacia el norte por la lateral de Periférico.

