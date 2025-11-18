Más Información

El alcalde de Miguel Hidalgo, , informó que el próximo 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, arrancarán las jornadas de 16 días de activismo contra la .

Detalló que entre las actividades programadas está la entrega del Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento y Acoso Sexual de la a la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México. Así como distribución de trípticos informativos, talleres, obras de teatro, entre otras.

“En MH Hidalgo lo decimos clarito y con todas sus letras, la violencia contra las mujeres no tiene cabida y aquí en Miguel Hidalgo las mujeres no están solas”, enfatizó Mauricio Tabe.

El edil destacó el impulso que se le ha dado a programas en favor de las mujeres como “Pa’ las Jefas”, “Manos a la Olla”, “Puntos Violeta”, “Mujeres al Mando”, “Reacción Violeta” y “Avanza Contra la Violencia”, a lo que se suma el rescate de las estancias infantiles y el mejoramiento de los CENDIS.

En conferencia de prensa, Lorena Cortés Falcón, directora de la Unidad de Igualdad, Diversidad y Derechos Humanos de la demarcación, recordó que los 16 días de activismo son una iniciativa internacional impulsada por la ONU desde 2008, cuyo objetivo es visibilizar, prevenir y erradicar la violencia de género.

Destacó que a lo largo del año la alcaldía mantiene acciones permanentes contra la violencia de género, como 224 Puntos Violeta, programas de asesoría jurídica y apoyo psicológico, además de apoyos económicos para mujeres en situación de violencia y visitas casa por casa con el violentómetro como herramienta de información y prevención.

De marzo a octubre, indicó, se han registrado 1,061 detenciones relacionadas con violencia de género en la demarcación.

