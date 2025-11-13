El Congreso de la Ciudad de México aprobó, por unanimidad, un dictamen para tipificar y castigar con más de 10 años de prisión las lesiones causadas por razones de género a mujeres o integrantes de la comunidad LGBTTTIQ.

El dictamen, que nació de una iniciativa enviada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, modifica el Código Penal local para considerar que existen razones de género cuando exista o haya existido, entre el activo y la víctima, una relación de matrimonio, concubinato, sociedad de convivencia, pareja de hecho, cohabitación, noviazgo o cualquier otra relación de carácter afectivo o sexual.

Asimismo, serán razones de género cuando existan antecedentes o datos que establezcan que el sujeto activo ha cometido amenazas, acoso o cualquier otro tipo de violencia en contra de la víctima en su ámbito familiar, laboral, escolar o comunitario; cuando la lesión se acompañe con expresiones de odio, humillación o desprecio; o cuando se acompañen de afectaciones a elementos de la apariencia o pertenencias de la víctima asociadas a su identidad de género.

De igual forma, se castigarán las lesiones que tengan el efecto sobre la víctima de menoscabar su autonomía o anular su orientación, expresión o identidad de género; cuando las lesiones se realicen en presencia de los hijos menores de edad de la víctima; cuando sean de carácter infamante o degradante; o cuando hayan sido cometidas en el contexto del trabajo sexual.

