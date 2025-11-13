Más Información

El aprobó un dictamen para aumentar las penas por el delito de .

Con 57 votos a favor y cero en contra, se avalaron modificaciones al Código Penal local para imponer de cinco a 10 años de cárcel y de 200 a dos mil Unidades de Medida y Actualización (UMAs) a quien forme parte de una asociación o de tres o más personas.

Además, se impondrá de 10 a 15 años de cárcel, sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos, cuando los integrantes de la banda criminal cometan feminicidio, homicidio, extorsión y desaparición forzada.

“En todos los casos, la pena se aumentará en una mitad en contra de quien o quienes determinen o lleven a cabo funciones de administración, dirección, supervisión u organización de la asociación o banda”. Señala el dictamen.

Al respecto, la diputada local Xóchitl Bravo indicó que el objetivo de este dictamen no es castigar por castigar, sino proteger y enviar un mensaje claro de que en esta Ciudad ningún grupo delictivo se va a fortalecer impunemente.

“Esta reforma está pensada con proporcionalidad, con responsabilidad y desde el compromiso absoluto de cuidar a la gente. No busca excesos, sino equilibrios; no pretende crear castigos desmedidos, sino penas firmes que respondan a la realidad que enfrentamos. Porque la gente merece caminar tranquila; abrir sus negocios sin miedo; ver crecer a sus hijas y a sus hijos en un entorno seguro y, para lograrlo, necesitamos leyes que realmente protejan; que prevengan, y que disuadan”, dijo.

