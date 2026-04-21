Ciudad Juárez.- La gobernadora de Chihuahua María Eugenia Campos Galván, informó que solicitó una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum, para dialogar sobre el tema del narcolaboratorio y la muerte de los agentes estadounidenses que hoy lunes se supo, pertenecían a la CIA.

Agregó que en dicha reunión también se busca refrendar la voluntad de su administración, de mantener una coordinación permanente.

Las declaraciones de la mandataria se realizaron en el marco de la 15ª Conferencia Internacional de Minería en Chihuahua, donde aseguró que la Fiscalía General del Estado (FGE) trabaja en un reporte detallado sobre lo sucedido durante el operativo del narcolaboratorio encontrado el 19 de abril, mismo que será presentado "en las próximas horas a la ciudadanía".

En su mensaje de nueva cuenta se solidarizó con las familias de quienes perdieron la vida en los diferentes operativos, que se han llevado a cabo en la entidad para combatir el crimen.

Además, reconoció la labor y participación de las Fuerzas Armadas del Ejército Mexicano, así como de la Fiscalía General del Estado (FGE), durante el operativo que derivó en el desmantelamiento de un laboratorio de drogas sintéticas.

Puntualizó que la estrategia implementada de manera coordinada, permitió la desarticulación de uno de los puntos más grandes de elaboración de metanfetaminas y otras sustancias en el país, mismo que se localizaba en la Sierra Tarahumara.

“Esto es un gran logro en la lucha contra las drogas y el narcotráfico”, puntualizó la titular del Ejecutivo.

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