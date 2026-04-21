Ciudad Juárez.— Los dos agentes instructores de la Embajada de Estados Unidos que murieron en un accidente junto con dos elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) no participaron en el operativo en el que se aseguró un narcolaboratorio en la Sierra Tarahumara, afirmó el fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno.

Señaló que la presidenta Claudia Sheinbaum tenía razón al decir que no se les avisó sobre la participación de los agentes estadounidenses en el operativo, ya que estos no tuvieron presencia.

Por la mañana, la Mandataria indicó que no estaban enterados de “que hubiera un trabajo directo entre el estado de Chihuahua y personal de la Embajada de Estados Unidos en México”.

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“Ella tiene razón, jamás se informó que hubiera participación de agentes estadounidenses en el operativo, porque no había agentes estadounidenses en el operativo que condujo al aseguramiento del narcolaboratorio (...) En ese operativo únicamente participaron agentes de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y de Sedena”, afirmó el fiscal.

Sobre el encuentro entre los agentes estadounidenses y los mexicanos, en un comunicado se explicó que el titular de la AEI, Pedro Román Oseguera Cervantes, “venía en un convoy de cinco vehículos, y en la comunidad de Polanco (...) se encuentra con instructores de la Embajada de Estados Unidos, que estaban en Polanco dando curso sobre el manejo de drones (…) ellos tenían un vuelo la mañana del domingo desde la ciudad de Chihuahua y pidieron la colaboración para trasladarse junto con la caravana en la que venía el director, suben al vehículo y a las dos de la mañana, aproximadamente, sufren el percance en donde pierden la vida”.

El fiscal indicó a la prensa que él fue notificado del accidente a las 2:00 de la mañana del domingo: “Yo la información que tenía que proporcionar era la información que en ese momento puntualmente tenía, y obviamente no habíamos averiguado eso”.

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El fiscal de Chihuahua precisó que en este momento, en la entidad, no hay agentes estadounidenses trabajando, sino que se trata de un intercambio permanente con Washington, que es atestiguado por el gobierno federal mexicano, en acciones como el programa Se Busca, en el cual autoridades de ambos países rastrean a objetivos prioritarios para detener, y aclaró que eso no supone “que nosotros podamos operar en territorio de Estados Unidos, ni que ellos puedan realizar labores de operación de este lado”.

El domingo, en un comunicado, la fiscalía estatal indicó que los agentes de la AIE y los oficiales instructores de Estados Unidos “fallecieron en un accidente cuando regresaban del operativo de destrucción de laboratorios clandestinos en el municipio de Morelos”.

Presidenta pide información

Por la mañana, en conferencia de prensa en Palacio Nacional, la Presienta dijo que pidió información al gobierno de Chihuahua y a la Embajada de Estados Unidos en México sobre la presencia de los agentes estadounidenses.

“No estábamos enterados, fue una decisión del gobierno de Chihuahua. Estamos pidiendo más información al gobierno de Chihuahua. No teníamos conocimiento de que hubiera un trabajo directo entre el estado de Chihuahua y personal de la Embajada de Estados Unidos en México”, indicó Sheinbaum Pardo.

Abundó: “Entonces, estamos pidiendo toda la información al gobierno de Chihuahua, y también al gobierno de Estados Unidos, y revisando si hay alguna violación a la ley de seguridad nacional”.

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Precisó que la relación con Estados Unidos es federal, no es estatal, por lo que un estado debe tener autorización de la Federación para esta colaboración que se tiene a nivel estatal, necesariamente.

Tras lamentar los fallecimientos, la presidenta Claudia Sheinbaum mencionó que está en contacto con la Embajada de Estados Unidos en México, y refrendó la solidaridad de su gobierno.

Reiteró que entre ambos países “hay colaboración, hay coordinación, pero no hay operaciones conjuntas en tierra ni en aire (...) Hay información que se brinda de ellos hacia nosotros, de nosotros hacia ellos de distinto tipo, particularmente de inteligencia”, agregó al asegurar que “hay un marco bien establecido”.

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Insistió en que la embajada estadounidense es la que debe dar información sobre la agencia a la que pertenecían los agentes fallecidos.

En tanto, el embajador estadounidense Ronald Johnson estuvo ayer en Palacio Nacional, acompañando al representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer. A su salida, evitó dar declaraciones.

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