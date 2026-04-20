El fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, afirmó que los dos agentes instructores de la Embajada de los Estados Unidos, que murieron en un accidente junto con dos elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) no participaron en el operativo donde se aseguró un narcolaboratorio en la sierra del municipio de Morelos.

En entrevista en Ciudad Juárez, el fiscal dijo que la presidenta Claudia Sheinbaum tenía razón al decir que no se les avisó sobre la participación de los agentes americanos en el operativo, ya que estos no tuvieron presencia en el narcolaboratorio.

“Ella tiene razón, jamás se informó que hubiera participación de agentes norteamericanos en el operativo, porque no había agentes norteamericanos en el operativo que condujo al aseguramiento del narcolaboratorio, quizá de los más grandes que se haya localizado. En ese operativo únicamente participaron agentes de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y de Sedena”, afirmó esta mañana el fiscal César Jáuregui en entrevista.

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De acuerdo con lo que dio a conocer, fueron cerca de 40 elementos de ambas instituciones mexicanas los que participaron en el aseguramiento del narcolaboratorio.

“Esos dos elementos -los estadounidenses- estaban haciendo labores de capacitación fundamentalmente, como a ocho a nueve horas del lugar en donde se dio el operativo del narcolaboratorio”, agregó el funcionario estatal.

Agregó que se están realizando los peritajes correspondientes para poder rendir un informe a la Presidencia de la República, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y demás dependencias involucradas.

“Para que tengan conocimiento pleno de cómo se realizó el operativo. Tiene razón la Presidenta”, añadió Jáuregui.

Según la versión del fiscal, los agentes instructores estadounidenses se habrían encontrado después del operativo del narcolaboratorio con el personal de la AEI, y horas después se habría dado el accidente donde caen al barranco y fallecen dos elementos locales y los dos americanos.

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“Por eso obviamente la Presidenta dice: nosotros no estamos enterados de la participación, se dio como por hecho. A mí me notifican esto a las 2:00 am del domingo, yo la información que tenía que proporcionar era la información que en ese momento puntualmente tenía, y obviamente no habíamos averiguado eso. El embajador de los Estados Unidos por eso señaló de forma muy clara de qué tipo de agentes se trataba, que se trataba de capacitadores”.

Afirmó que en este momento en Chihuahua no hay agentes estadounidenses trabajando, sino que se trata de un intercambio permanente con el gobierno de los Estados Unidos, que es atestiguado por el Gobierno Federal, en acciones como, por ejemplo, el programa “Se busca”, en donde de manera bilateral las autoridades de ambos países buscan a objetivos prioritarios para detener.

“Ambos países tratamos de capturar a esos objetivos y eso supone intercambio de capacitación de información, pero bajo ninguna circunstancia, ni que nosotros podamos operar en territorio de Estados Unidos, ni que ellos puedan realizar labores de operación de este lado de la frontera”.

En ese sentido, afirmó que la presencia de los agentes estadounidenses se centraba en capacitación en drones, capacitación de tácticas, entre otros similares a esos.

“Son gente generalmente con experiencia en uso de este tipo de aparatos”, dijo.

¿Cómo fue el operativo antidrogas en Chihuahua?

Tras la muerte de dos oficiales instructores de la Embajada de los Estados Unidos, registrada en Chihuahua, las autoridades federales y estatales se pronunciaron sobre el caso, dejando ver que existe cierto choque de versiones entre sus posturas.

Ayer, al detallar en conferencia de prensa el operativo antidrogas al que acudieron, entre otros elementos, el director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Pedro Román Oseguera Cervantes, y el elemento Manuel Genaro Méndez Montes, así como dos oficiales instructores de la Embajada de los Estados Unidos, y explicar cómo fallecieron estas cuatro personas, César Jáuregui Moreno, fiscal general del Estado de Chihuahua, indicó que la operación derivó de una investigación que se desarrolló durante aproximadamente tres meses.

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En su ponencia, Jáuregui Moreno señaló que esta operación estatal se llevó a cabo durante el 17 y 18 de abril entre la AEI y la Secretaría de la Defensa Nacional, en la cual localizaron y destruyeron los centros de creación de narcóticos, así como un campamento con víveres para consumo humano, culminado por elementos de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.

Al hablar sobre el incidente con víctimas mortales, el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) declaró: "Parece ser que derrapó en alguna zona y se cayó por un barranco, estallando la camioneta".

Luego, el fiscal estatal dijo que se turnó el asunto a la Fiscalía General de la República (FGR) por tratarse de un delito del orden federal a efectos de que se hagan cargo del aseguramiento y de la continuación de las investigaciones y que no señalan a un grupo delictivo responsable, pero que, por la zona, podría relacionarse con una organización criminal de Sinaloa.

Embajador Johnson lamenta fallecimiento de oficiales estadounidenses

La tarde del domingo, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, lamentó el fallecimiento de los dos miembros del personal de la embajada de los Estados Unidos, así como del director de la AEI de Chihuahua y de un elemento de dicha agencia. A través de redes sociales, reconoció su dedicación y sus esfuerzos para enfrentar el narcotráfico.

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Operativo donde murieron en accidente agentes de EU fue decisión de Chihuahua: Sheinbaum

Esta mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo habló sobre este caso en su conferencia matutina en Palacio Nacional, puntualizando que el gobierno federal no tenía conocimiento de esta operación.

“La relación es federal, no es estatal”, dijo Sheinbaum Pardo al asegurar que el operativo “fue una decisión del gobierno de Chihuahua”, por lo que pidió más información a la administración de la gobernadora panista Maru Campos, además de indicar que se revisa si hubo una violación a la ley de seguridad nacional.

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