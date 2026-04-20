Al manifestar que "no tenemos nada que esconder", la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la Fiscalía General de la República (FGR) y el Órgano Interno de Control de Pemex están haciendo una "investigación muy profunda" del derrame de petróleo que afectó las costas del Golfo de México.

La Mandataria federal destacó que “malo” hubiera sido que su gobierno hubiera escondido este hecho y no salir a informar.

En conferencia de prensa, la jefa del Ejecutivo federal resaltó la creación de un grupo interinstitucional que esté supervisando permanentemente el Golfo de México para alertar a tiempo sobre posibles derrames de petróleo y tomar todas las medidas necesarias.

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"El Órgano Interno de Control está haciendo todas las investigaciones junto con la Fiscalía General de la República para ver hasta dónde llega esta falla o esta no información si fue negligencia, sí fue una omisión como tal, y pues tiene que hacerse una investigación muy profunda.

"Cuando ya hubo toda la información yo pedí a que salieran a informarlo, porque es muy importante que se de toda la información, porque nosotros no tenemos por qué esconder nada, malo sería que nos hubiéramos enterado y decir `pues que nadie se entere y vamos a esconderlo en lo oscurito´. No, que se informe, que se diga todo, que se hagan las investigaciones y que además que se haga un observatorio del Golfo de México como ya lo tenemos del Pacifico para otros temas que tienen que ver con el clima par poder estar informarlo".

La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que en los próximos días se formalizará la creación de este grupo interinstitucional que vigile el Golfo de México por medio de un decreto que se publicará en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

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La semana pasada, Pemex reconoció que el derrame reportado desde inicios de febrero y que afectó las costas del Golfo de México fue causado por una fuga detectada en uno de los ductos del complejo Cantarell.

El director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, informó el jueves pasado que se ocultó que el derrame se detectó el 6 de febrero y no se le informaron lo sucedido sino hasta el 3 de abril y por esta razón, reveló, fueron separados de sus cargos tres funcionarios de Pemex, y que se presentó una denuncia ante la FGR para el deslinde de responsabilidades por este hecho.

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