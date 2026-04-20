Más Información

Nuevo golpe al Cártel de Sinaloa; EU anuncia restricciones de visa a 75 familiares y socios comerciales ligados al grupo criminal

Nuevo golpe al Cártel de Sinaloa; EU anuncia restricciones de visa a 75 familiares y socios comerciales ligados al grupo criminal

Vieja Corte dio licencias doradas a trabajadores; 49 altos funcionarios tuvieron privilegios

Vieja Corte dio licencias doradas a trabajadores; 49 altos funcionarios tuvieron privilegios

“Es ella la que quiere justicia, la que se niega a marcharse sin tener paz”; dan el último adiós a Edith Guadalupe entre dolor y reclamos

“Es ella la que quiere justicia, la que se niega a marcharse sin tener paz”; dan el último adiós a Edith Guadalupe entre dolor y reclamos

Así fue el operativo contra narcolaboratorios en el que murieron los elementos de la embajada de EU; fiscal destaca magnitud del hallazgo

Así fue el operativo contra narcolaboratorios en el que murieron los elementos de la embajada de EU; fiscal destaca magnitud del hallazgo

Se registra terremoto con magnitud de 7.4 en Japón; activan alerta de tsunami

Se registra terremoto con magnitud de 7.4 en Japón; activan alerta de tsunami

Le fue bien a México, dice Sheinbaum a su regreso de España; recibe en Palacio Nacional a representante comercial de EU

Le fue bien a México, dice Sheinbaum a su regreso de España; recibe en Palacio Nacional a representante comercial de EU

La presidenta reprochó a los gasolineros los y afirmó que “no hay razón de ser para el precio que están poniendo en el diésel muchas gasolineras, no tiene razón de ser”.

“Se están destinando recursos públicos para subsidiar el diésel y, sin embargo, muchos gasolineros están poniendo el precio del diésel muy alto”, dijo.

En su conferencia mañanera en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, durante la presentación de la sección “¿Quién es quién en los precios?”, Sheinbaum Pardo indicó que “ahora estamos con lonas, pero también vamos a hacer la revisión de por qué es esta razón con el SAT y con todas las instituciones que tiene el gobierno de México”.

Lee también

Además, anunció que el día de mañana sostendrá una , “pero no tienen porqué estar poniendo el diésel en este nivel”.

“Mañana nos reunimos y no pueden estarse pasando en este precio que representa un impacto a todo el transporte y mercancías en el país”, agregó.

Ante ello, apuntó que se está revisando con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para que cueste menos el diésel, por lo que exhortó a los consumidores a cargar diésel en donde haya que estén dentro del margen fijado.

Lee también

¿Cuánto cuesta el diesel a nivel promedio nacional?

Al respecto, César Iván Escalante Ruiz, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (), explicó que el precio promedio nacional se ubica en los 28.50 pesos y destacó que se ha estado trabajando con los gasolineros para disminuir el precio.

Iván Escalante, titular de Profeco, informa sobre los precios del diésel y la estratagia para acordar precios accesibles. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL
Iván Escalante, titular de Profeco, informa sobre los precios del diésel y la estratagia para acordar precios accesibles. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

En ese sentido, detalló que se tiene un 54.6% de cumplimiento de estaciones de servicio que venden el diésel en menos de 28.28 pesos, mientras que todavía existe un 34.50% que lo vende de 28.51 pesos o más.

“Continuamos prácticamente todos los días trabajando en mesas de trabajo instaladas permanentemente con los empresarios gasolineros para bajar el precio promedio hasta llegar a los 28 pesos”, señaló.

Iván Escalante, titular de Profeco, informa sobre los precios del diésel y la estratagia para acordar precios accesibles. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL
Iván Escalante, titular de Profeco, informa sobre los precios del diésel y la estratagia para acordar precios accesibles. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

Lee también

Adicionalmente, informó que continúa la estrategia de colocación de lonas en las con los precios, por lo que de 44 visitas realizadas se han colocado 14 mantas.

Iván Escalante, titular de Profeco, informa sobre los precios del diésel y la estratagia para acordar precios accesibles. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL
Iván Escalante, titular de Profeco, informa sobre los precios del diésel y la estratagia para acordar precios accesibles. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

Con relación al precio de la gasolina regular, precisó que el precio promedio nacional se ubica en los 23.69 pesos, mientras que el precio de la se encuentra en 910 pesos.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]