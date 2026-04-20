La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reprochó a los gasolineros los altos precios del diésel y afirmó que “no hay razón de ser para el precio que están poniendo en el diésel muchas gasolineras, no tiene razón de ser”.

“Se están destinando recursos públicos para subsidiar el diésel y, sin embargo, muchos gasolineros están poniendo el precio del diésel muy alto”, dijo.

En su conferencia mañanera en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, durante la presentación de la sección “¿Quién es quién en los precios?”, Sheinbaum Pardo indicó que “ahora estamos con lonas, pero también vamos a hacer la revisión de por qué es esta razón con el SAT y con todas las instituciones que tiene el gobierno de México”.

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Además, anunció que el día de mañana sostendrá una reunión con los gasolineros, “pero no tienen porqué estar poniendo el diésel en este nivel”.

“Mañana nos reunimos y no pueden estarse pasando en este precio que representa un impacto a todo el transporte y mercancías en el país”, agregó.

Ante ello, apuntó que se está revisando con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para que cueste menos el diésel, por lo que exhortó a los consumidores a cargar diésel en donde haya precios accesibles que estén dentro del margen fijado.

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¿Cuánto cuesta el diesel a nivel promedio nacional?

Al respecto, César Iván Escalante Ruiz, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), explicó que el precio promedio nacional se ubica en los 28.50 pesos y destacó que se ha estado trabajando con los gasolineros para disminuir el precio.

Iván Escalante, titular de Profeco, informa sobre los precios del diésel y la estratagia para acordar precios accesibles. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

En ese sentido, detalló que se tiene un 54.6% de cumplimiento de estaciones de servicio que venden el diésel en menos de 28.28 pesos, mientras que todavía existe un 34.50% que lo vende de 28.51 pesos o más.

“Continuamos prácticamente todos los días trabajando en mesas de trabajo instaladas permanentemente con los empresarios gasolineros para bajar el precio promedio hasta llegar a los 28 pesos”, señaló.

Iván Escalante, titular de Profeco, informa sobre los precios del diésel y la estratagia para acordar precios accesibles. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

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Adicionalmente, informó que continúa la estrategia de colocación de lonas en las gasolineras que se “vuelan la barda” con los precios, por lo que de 44 visitas realizadas se han colocado 14 mantas.

Iván Escalante, titular de Profeco, informa sobre los precios del diésel y la estratagia para acordar precios accesibles. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

Con relación al precio de la gasolina regular, precisó que el precio promedio nacional se ubica en los 23.69 pesos, mientras que el precio de la canasta básica se encuentra en 910 pesos.

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