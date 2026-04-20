Este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza la Mañanera del Pueblo desde Palacio Nacional, para informar los acontecimientos más importantes de su gobierno a nivel nacional.

Sigue el minuto a minuto de lo más relevante de la conferencia matutina.

Nación 07:47 AM Sheinbaum alista reunión con gasolineros Profeco reporta que un 54.06% de estaciones gasolineras venden el diésel en un precio menor a los $28.28. Para fortalecer el monitoreo de costos, anuncia que seguirán colocándose lonas en donde “se vuelen la barda” con los costos. Por otro lado, la presidenta Claudia Sheinbaum señala que hay subsidios al diésel, motivo por el cual los gasolineros “no tienen razón” para incrementar costos. “No pueden estarse pasando en este precio”, afirma.



Nación 07:44 AM Iván Escalante, titular de Profeco, presenta la sección “Quién es quién en los precios”; como cada lunes, destaca a Finabien como “la mejor remesadora”.

Nación 07:39 AM Inicia la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em