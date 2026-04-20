Barcelona.— La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo concluyó su gira de trabajo en España tras una serie de actividades orientadas a fortalecer la cooperación bilateral y a promover posturas comunes en temas internacionales, entre ellos el respaldo a Cuba ante un eventual escenario de intervención militar.

Durante su visita, la Mandataria sostuvo un encuentro con el presidente del gobierno español Pedro Sánchez, con quien abordó el fortalecimiento de la relación bilateral, así como nuevas oportunidades de colaboración en materias económica y cultural. Ambos coincidieron en la importancia de profundizar los lazos históricos y comerciales que unen a México y España.

En el balance de la gira, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, destacó —a través de redes sociales— que, en el marco de la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, la presidenta sostuvo encuentros con diversos líderes internacionales, en los que hizo un llamado a la paz, exhortó a redoblar esfuerzos en favor de los sectores más vulnerables e invitó a la próxima cumbre sobre democracia y bienestar económico, que se celebrará en México.

“Culmina con éxito la visita de trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por Barcelona, España”, señaló el funcionario. Asimismo, precisó que la Mandataria no regresó de inmediato a México, sino que se trasladó de Barcelona a Bruselas, Bélgica, para sostener reuniones con funcionarios de la Unión Europea, a fin de dar seguimiento al diálogo político en torno a la actualización del Acuerdo Global Modernizado entre México y el bloque europeo.

El sábado por la noche, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que, en el marco de la misma cumbre, México, Brasil y España acordaron incrementar de manera coordinada la respuesta humanitaria dirigida a aliviar el sufrimiento del pueblo cubano.

Las naciones expresaron, además, su “enorme” preocupación por la crisis humanitaria en la isla y urgieron a adoptar medidas que eviten agravar las condiciones de vida de la población o contravenir el derecho internacional.

Durante su estancia en la capital catalana, Sheinbaum Pardo se reunió con autoridades locales y líderes latinoamericanos, con quienes trató temas como inversión extranjera, transición energética y cooperación tecnológica. El último día de su agenda, la Presidenta visitó el Barcelona Supercomputing Center o Supercomputadora, donde conoció avances en innovación científica y tecnológica.

En ese recinto, los directivos destacaron el papel de la inteligencia artificial y la supercomputación como motores del desarrollo científico y económico.

El director del centro, Mateo Valero Cortés, subrayó la colaboración histórica con México desde 1995 y detalló el desarrollo de la supercomputadora Coatlicue, un proyecto público que se perfila como el más potente de América Latina, con una inversión estimada de 6 mil millones de pesos y cuya construcción se iniciaría en 2026.

Valero explicó que este tipo de infraestructura, compuesta por miles de procesadores que operan simultáneamente, permitirá resolver problemas complejos en áreas como salud, cambio climático, energía y movilidad, impulsando la investigación científica y el crecimiento económico.

Claudia Sheinbaum visitó el Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona, con el cual colabora el gobierno en el proyecto Coatlicue. Foto: Presidencia

Durante la visita, la Presidenta fue recibida por el cantautor español Joan Manuel Serrat, quien reconoció su labor al frente del país.

“México es un lugar muy bello, donde hacer política es muy difícil; de eso se trata, y de hacer lo mejor posible”, dijo en entrevista.

Por su parte, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, destacó la profundidad de los vínculos históricos entre México y Cataluña, recordando la acogida del exilio republicano español durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, así como la activa comunidad mexicana en la ciudad. En reuniones privadas también participaron el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, y la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades de España, Diana Morant Ripoll, entre otros funcionarios.

Sheinbaum Pardo compartió en redes sociales un mensaje simbólico al posar junto a una cabeza olmeca donada por la Universidad Veracruzana a la Universidad Politécnica de Cataluña.

La Presidenta concluyó su gira en España y emprendió su regreso a México en un vuelo comercial de Aeroméxico, el cual despegó con más de tres horas de retraso desde el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat.

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