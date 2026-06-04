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Un nuevo caso de maltrato animal desató indignación entre los usuarios de redes sociales, al difundirse el momento en que elementos de la SSC rompieron el cristal de un vehículo en la colonia Centro para rescatar a dos perritos que presuntamente habían permanecido horas encerrados dentro de una camioneta.
De acuerdo con los videos compartidos por el periodista Carlos Jiménez, locatarios del lugar realizaron un llamado a las autoridades, al notar la desesperación de los animales que permanecieron encerrados desde las once de la mañana, presuntamente mientras su dueño realizaba unas compras.
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Elementos de la SSC rescatan a dos perritos encerrados en una camioneta
Ante las intensas temperaturas en la CDMX, los animales sufrieron un shock por golpe de calor dentro del vehículo, lo que derivó en que uno de ellos perdiera la vida por deshidratación al no soportar las intensas temperaturas.
En otro de los clips se alcanza a observar que los vecinos atendieron al otro perro, ofreciendo agua y colocando trapos humedecidos sobre su lomo para regular su temperatura corporal.
Mientras tanto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que al sacar a los animales del vehículo, uno de ellos ya se encontraba sin vida. Asimismo, los oficiales detuvieron al dueño de 48 años que fue presentado ante el Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.
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