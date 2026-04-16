El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), César Iván Escalante Ruiz, informó que el precio de la canasta básica en México se mantiene por debajo de la meta establecida por el gobierno federal, al ubicarse en un promedio de 844 pesos con un centavo, pese que el tope es de 910 pesos.

Durante la conferencia matutina, el funcionario explicó que el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), impulsado en la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, contempla 24 productos básicos diseñados para alimentar a una familia de hasta cuatro integrantes durante una semana.

Recordó que inicialmente el precio máximo de esta canasta se fijó en mil 39 pesos en 2022, pero con la llegada del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se redujo la meta a 910 pesos, nivel que —dijo— se ha cumplido de manera consistente.

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Escalante Ruiz destacó además la estabilidad en el precio de la tortilla. En tortillerías, el promedio nacional se ubica en 24.27 pesos por kilogramo, mientras que en tiendas de autoservicio ronda los 13.9 pesos, sin variaciones significativas en lo que va del año.

En cuanto a los combustibles, señaló que el precio promedio de la gasolina regular es de 23.69 pesos por litro, lo que coloca a México como el cuarto país con el combustible más barato entre 38 naciones analizadas, solo por debajo de Japón, Colombia y Estados Unidos.

El titular de Profeco subrayó que esta estabilidad responde a la política del gobierno federal para mantener precios accesibles y evitar incrementos injustificados.

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Asimismo, informó que la dependencia ha intensificado operativos de verificación en estaciones de servicio. A la fecha, se han visitado 27 gasolineras, de las cuales en 13 se colocaron lonas de advertencia por no justificar precios elevados.

“Estamos para defender al pueblo y evitar abusos en los precios”, afirmó, al advertir que continuarán las inspecciones no solo en el sector gasolinero, sino también en otros giros comerciales.

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